«Das Sommerhaus der Stars» kommt bei den Umworbenen stark an

Quotennews

Beim Gesamtpublikum läuft «Das Sommerhaus der Stars» dagegen nur gut. RTL wird's verkraften.

Ob es gute oder schlechte ist, ist Nebensache. Eines ist aber klar: RTL bekommt mit der neuen Staffeljede Menge Publicity. Die einschlägigen Magazine sind voll mit Schlagzeilen, Berichten, Statements und Interviews rund um die Streitereien, die während der Produktion in Bocholt entstanden. Hinzu kommen unzählige Auseinandersetzungen damit, ob «Das Sommerhaus der Stars» Alkoholmissbrauch und die damit einhergehenden Aggressionen und Intrigen verherrliche.«Walulis» ging auf «Das Sommerhaus der Stars» ein, «Baywatch Berlin» ebenso und natürlich verwertet Oliver Pocher in der RTL-Late-Night-Show «Pocher – gefährlich ehrlich» den Reality-Trash. Und auch die Sendung selbst lenkt viele Augen auf sich – vor allem in der Zielgruppe. Diesen Mittwochabend kamen 1,51 Millionen Umworbene zusammen, die sich «Das Sommerhaus der Stars» linear anschauten.Das brachte RTL starke 18,3 Prozent Marktanteil ein. Mit 2,49 Millionen Neugierigen reichte es beim Gesamtpublikum wiederum nur für gute 8,9 Prozent.folgte ab 22.15 Uhr mit tollen 11,1 Prozent bei allen und ebenfalls tollen 15,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,79 Millionen Fernsehende schauten rein, darunter befanden sich 0,77 Millionen Umworbene.