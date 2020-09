Vor 30.000: «Betty in New York» auch am Nachmittag schwach

Quotennews

Die sixx-Telenovela reißt weiterhin keinerlei Bäume aus.

Die amerikanische Telenovela, die im Mutterland in erster Linie für die Hispanics umgesetzt wurde, hat beim Frauensender sixx einen neuen Sendeplatz erhalten. Sie läuft seit dieser Woche nicht mehr um 18.20 Uhr, sondern ab kurz vor 15 Uhr. Der Grund: Am Vorabend holte sie enttäuschende Quoten. Durch die Verlegung ist die Reichweite zuletzt um die rund die Hälfte eingebrochen. Am Mittwochnachmittag kam die Produktion noch auf etwa 30.000 Seher ab drei Jahren, in der klassischen Zielgruppe lag man mit 0,7 Prozent im klar roten Bereich.Somit geht die Quotenachterbahn weiter: Am Montag startete man auf neuem Slot mit 0,3 Prozent, am Dienstag schauten 1,5 Prozent zu. Die Abweichungen sind aber halb so wild, denn die Zielgruppen-Reichweiten veränderten sich nur unwesentlich. Montags und mittwochs schauten rund 10.000 Leute zu, am Dienstag etwa 30.000.Ab 20.15 Uhr zeigte sixx am Mittwoch, das mit 1,2 Prozent Marktanteil halbwegs passabel abschnitt. Das Paula-Lambert-Format sicherte sich im Gesamtmarkt 0,23 Millionen Zuschauer.