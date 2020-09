Fillions neue Serie: «The Rookie» läuft bald nachts

TV-News

ZDFneo hat die Ausstrahlung der zweiten Staffel des Formats angekündigt. Wirklich Lust scheint man auf den Stoff dort aber nicht zu haben.



Nachschub noch in diesem Jahr: Nach der auf dem 21.45-Uhr-Slot erfolgten Ausstrahlung der US-Seriebei ZDFneo Anfang 2020, wird der ZDF-Schwestersender im Herbst die zweite Staffel nachlegen, ihr aber einen deutlich schlechteren Sendeplatz geben. Sie wird nun nachts gegen ein Uhr laufen, los geht es am 26. Oktober. Die Nacht von Montag auf Dienstag gehört dann der Serie mit Nathan Fillion in tragender Rolle.Geplant ist die Ausstrahlung von drei aufeinanderfolgenden Episoden. Fillion hat in Deutschland viele Fans, weil er neun Staffeln lang den namensgebenden Charakter der Krimiserie «Castle» spielte. In der neuen Serie ist er als John Nolan zu sehen. Zum Anfang der zweiten Staffel ist dieser nach dem letzten Fall noch beurlaubt und widmet sich ganz der Renovierung des neuen Hauses. Zurück im Dienst werden endlich die Prüfungsergebnisse der Rookies verkündet. Alle haben bestanden, einer jedoch nur sehr knapp. Da sich Officer Bishop in eine andere Abteilung versetzen lassen hat, fährt Nolan mit Grey Streife.Die Serie läuft in den USA, wie einst «Castle», bei ABC. Dort scheint man recht zufrieden zu sein, eine dritte Staffel ist schon abgemachte Sache.