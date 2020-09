Auch Sky bestellt eine Wirecard-Serie

TV-News

Sperl Film- und Fernsehproduktion GmbH wird die sechsteilige Serie umsetzen.

Die nächste Sky-Serie aus Deutschland kommt. Wie das Magazinberichtet, wurde die Firma Sperl Film- und Fernsehproduktion GmbH mit der Umsetzung einer sechsteiligen Serie rund um den Wirecard-Skandal beauftragt. Marcus Ammon, bei Sky für die Fiction zuständig, sagt: „Ein Finanzkrimi in dieser Dimension, die Rätsel um einen Betrug epischen Ausmaßes und deren geheimnisumwobene Protagonisten, ist nicht nur Stoff für eine aufschlussreiche Dokumentation, sondern birgt unzählige Erzählstränge und komplexe Charaktere als Grundlage für eine fiktionale Serie.“ Erzählerisch will man sich auf die Vorgeschichte des Skandals konzentrieren.Sperl produziert darüber hinaus auch eine umfassende Dokumentation zum Thema – das 90 Minuten lange Format entsteht im Auftrag von Sky und dem Ersten. Martina Zöllner, Film- und Dokuchefin des RBB, sagt zum Projekt: "Wie konnte es zu einer solchen irrationalen Entkopplung von rauschhaftem Höhenflug und ökonomischer Realität kommen? Und warum haben so viele den Traum Wirecard mitgeträumt? Dies will unser gemeinsamer Film herausarbeiten und dafür die Kraft des Dokumentarischen nutzen."Aus Mediensicht ist dieses Thema spannend, denn Sperl Film- und Fernsehproduktion geht damit einen Wettlauf mit der UFA ein. Auch Nico Hofmann nämlich hat unlängst angekündigt, den Wirecard-Skandal verfilmen zu wollen . Beauftragender Sender ist hier die Streamingplattform TV Now.