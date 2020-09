«In Wahrheit» sichert dem ZDF den Sieg, Hirschhausen erneut sehr beliebt bei den Jüngeren

Quotennews

Das ZDF hat die meisten Zuschauer mit einem neuen Krimi erreicht, während «Hirschhausens Quiz des Menschen» insbesondere das jüngere Publikum überzeugte.

Lesen Sie unsere Kritik zu «In Wahrheit - Jagdfieber» Joachim Król schießt einen Neubau zusammen, und Christina Hecke schaut betroffen durch die Gegend. Dazwischen werden junge Frauen ob der Gefahren einer freizügigen Sexualität belehrt.

Die ZDF-Krimireihehat mit einer neuen Folge 5,31 Millionen Menschen ab drei Jahren angesprochen und damit die meisten Zuschauer am Samstagabend erreicht. Starke 20,8 Prozent Marktanteil sprangen dabei heraus. Quotenmäßig lief es somit ein wenig besser als für die im April gezeigte Episode (19,9 Prozent für «Still ruht der See»), an die damalige Reichweite (7,14 Millionen) kam die jetzige Ausstrahlung aber nicht heran.0,47 Millionen junge Zuschauer sorgten für 7,3 Prozent Marktanteil,hatte danach ähnliche 7,2 Prozent vorzuweisen. Auf 4,32 Millionen ging die absolute Reichweite zurück, der damit verbundene Marktanteil auf 17,6 Prozent.Im Ersten hatmit 3,66 Millionen Zuschauern und 15,1 Prozent Marktanteil gepunktet, letztere Quote war die bisher beste für die XXL-Ausgaben am Samstagabend. Bemerkenswert auch: Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil wie schon am 29. August zweistellig aus, bei 11,5 Prozent lag dieser – und somit nur um 0,2 Prozentpunkte niedriger als zuletzt. Damit hat Das Erste unter anderem sogar ProSieben hinter sich gelassen.Am Vorabend liefen Zusammenfassungen der ersten Runde vom DFB-Pokal, 12,9 bis 15,1 Prozent waren damit beim jungen Publikum machbar. Insgesamt hatten bis zu 3,27 Millionen Menschen zugesehen.