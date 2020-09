Jessica Chastain spielt Tammy Wynette

US-Fernsehen

Die Schauspielerin unterschreibt bei der Miniserie des Senders Spectrum.

Spectrum Originals und Paramount Network arbeiten gemeinsam an der Miniserie mit Jessica Chastain in der Hauptrolle als Country-Music-Legende Tammy Wynette. Nach einem neunmonatigen Exklusiv-Zeitraumes für Spectrum-Abonnenten wird die Serie mit dem Titel «George & Tammy» auch beim Streamingdienst von ViacomCBS und dem Paramount Network ausgewertet.Die Serie basiert auf dem Leben des Country-Music-Paars Wynette und George Jones, deren komplizierte Beziehung einige der bekanntesten Musikstücke aller Zeiten inspirierte. Die Serie basiert auf dem Buch „The Three of Us: Growing Up with Tammy and George", das von der Tochter des Paares, Georgette Jones, geschrieben wurde.Abe Sylvia schrieb die Serie und produziert sie zusammen mit den ausführenden Produzenten Andrew Lazar, Josh Brolin und Chastain. David Glasser, David Hutkin und Bob Yari sind ausführende Produzenten von 101 Studios zusammen mit dem Autor und ausführenden Produzenten Bryan Goluboff.