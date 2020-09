«Käthe und ich»: Zwei neue Filme in Arbeit

TV-News

Wie Das Erste bekannt macht, laufen aktuell die Dreharbeiten für zwei neue «Käthe und ich»-Filme.

Übrigens! Die Filme drei und vier der Reihe, "Zurück ins Leben" und "Papakind", werden am 11. und 18. September um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Die ersten beiden Filme der ARD-Freitagsfilmreihekamen im November 2019 auf sehr tolle 4,83 und tolle 4,54 Millionen Fernsehende. Und selbst beim jungen Publikum fanden sie Anklang: Sehr gute 7,5 und 8,1 Prozent winkten den Neunzigminütern. Zwei weitere Teile sind bereits abgedreht und warten auf ihren baldigen Sendetermin (siehe Infobox). Nun sorgt Das Erste für weiteren Nachschub.Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilt, laufen aktuell die Dreharbeiten für zwei neue «Käthe und ich»-Filme. In "Der Narzisst" (Arbeitstitel), dem fünften Film der Reihe, unterstützen Psychologe Paul (Christoph Schechinger) und Tierarzt Eric (Ulrich Friedrich Brandhoff) Tierarzthelferin Jasmina (Anna Hausberg). Sie möchte nämlich ihrem Halbbruder mit einer Teilleberspende das Leben retten … "Das Adoptivkind" (ebenfalls noch ein Arbeitstitel) will Paul wiederum herausfinden, warum der zwölfjährige Ben Lügengeschichten verbreitet …In Episodenrollen spielen unter anderem Uwe Ochsenknecht, Anna-Lena Schwing, Katharina Heyer, Hildegard Schroedter, Julia Bremermann und Kamilla Senjo mit. Mariele Millowitsch, Mona Pirzad, Ulrich Friedrich Brandhoff, Ben Braun, Nadja Bobyleva und Thelma Buabeng kehren in etablierten Rollen zurück.