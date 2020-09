Freekickerz  Der Fußballkanal mit über acht Millionen Abonnenten und regelmäßigen Stargästen

YouTuber

freekickerz seit 2010 auf YouTube

8,31 Millionen Abonnenten (Kanal: freekickerz)

1,8 Millionen Abonnenten (Plattform: Instagram)

2,2 Milliarden Aufrufe (YouTube Gesamt)

Stand: 11.03.2020

Egal ob Manuel Neuer, David Alaba, Thomas Müller, Mats Hummels, Robert Lewandowski und sogar Cristiano Ronaldo – kaum ein bekannter Fußballspieler war noch nicht auf dem Kanal freekickerz zu Gast. Aktuell ist dieser Kanal somit nicht nur einer der beliebtesten Fußballkanäle weltweit, sondern gleichzeitig auch der viertmeist abonnierte deutsche YouTube-Kanal mit über acht Millionen Fans. Sechs Hobby-Fußballer produzieren dort Content, der sich rund um die beliebte Ballsportart dreht. Der Gründer Konstantin Hert stammt aus der Nähe von Stuttgart und war bereits seit 2006 auf YouTube aktiv. Dort merkte er schnell, dass vor allem seine Clips, die sich rund um das Thema Fußball drehten, die größte Aufmerksamkeit erreichten. Aus diesem Grund gründete der damalige Student im Januar 2010 einen neuen Kanal, um sich allein diesem Schwerpunkt zu widmen. Da der Wunschname freekickers leider schon belegt war, entschied er sich kurzerhand für die Schreibweise freekickerz.Die ersten Videos bestanden hauptsächlich aus besonders gut geschossenen Freistößen und erzielten schnell eine hohe Anzahl an Aufrufen. Das allererste – nur sieben Sekunden lange Video – zeigt einen Schuss, bei dem der Ball erst beide Pfosten trifft, bevor er hinter dem verdutzten Torwart im Tor landet. Bald schon hat dieser Clip über eine Million Aufrufe erreicht. Auch verschiedene Tutorials zu bestimmten Schusstechniken kommen sehr gut an. Als sehr erfolgreich erwies sich zudem ein Format, bei dem Zuschauer ihre eigenen Clips von extrem gut gelungenen Torschüssen einschicken können, die dann zu einem Video zusammen geschnitten werden. Schon bald meldeten sich die ersten Sportartikelhersteller und boten dem Gründer an Schuhe, Bälle und weitere Fußballausrüstung in den Videos zu testen. Trotzdem bewerten er und sein Team die Schuhe von Profis wie Paul Pogba, Neymar oder Lionel Messi unvoreingenommen und geben dazu ihre ehrliche Meinung ab.Neben Tipps und Tricks rund ums Kicken hat sich aber vor allem ein Format besonders bewährt. Challenges mit zahlreichen berühmten internationalen Fußballstars sind keine Seltenheit. Eine Freistoß-Challenge gegen Marco Reus, Elfmeterschießen gegen Sergio Ramos oder Videos mit bekannten Torhütern wie Manuel Neuer und Roman Weidenfeller generieren nicht selten weit über zehn Millionen Aufrufe. Gegen die Profis treten Hobbyfußballer aus dem Team an und versuchen sich gegen die Stars zu behaupten. Publikum sind dabei lange nicht mehr nur Deutsche, sondern Zuschauer aus der ganzen Welt. So ist es nicht verwunderlich, dass der Kanal mit über acht Millionen Abonnenten weltweit auf Rang zwölf der meist abonnierten Sportkanäle liegt. Zwischenzeitlich war freekickerz sogar der meist abonnierte deutsche Kanal, ist aber inzwischen auf einen noch immer hervorragenden vierten Platz zurückgefallen.Nach dem Abschluss seines Wirtschaftsstudiums 2012 entschloss dich Konstantin Hetzt seine beiden Lieblingshobbies, Fußballspielen und Filmemachen zu vereinen und machte den Kanal zu seinem Hauptberuf. Inzwischen besteht das #teamfk aus sechs Mitgliedern, die sich um Organisation, Dreh, Schnitt und mehr kümmern. Die anderen Fußballbegeisterten heißen Felix Casalino, Michael Rauf, Tim Mohr, Jan Stemmler und Lukas Steinlein. Zudem gehört der Kanal seit Mitte 2013 zum Multichannel-Netzwerk Athletia, das sich auf Sportinhalte spezialisiert hat. Inzwischen kann man in einem eigenen Shop von der ganzen Welt aus Trikots, T-Shirts, Pullover, Hosen und mehr mit der Aufschrift freekickerz bestellen. Zahlreiche Fußballfans weltweit lieben den Kanal für die abwechslungsreichen Videos rund um ihren Lieblingssport, so dass der Hype um die freekickerz noch immer nicht abgeklungen ist.