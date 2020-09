Steffen Henssler: Internetsendung wandert zu RTL Living

TV-News

Das Facebook- und YouTube-Format «Hensslers schnelle Nummer» wird künftig auch im klassischen Pay-TV zu sehen sein.

Der zur RTL Gruppe gehörende Pay-TV-Sender RTL Living (zu empfangen unter anderem im TV-Now-Premium-Bereich) wird demnächst die Steffen-Henssler-Showzeigen. Das Format ist bisher online bei YouTube und auf Facebook zu sehen. Ob Ofengemüse mit Joghurt-Dip, Blumenkohl mit Curry und Kokosmilch oder Spargel in Parmesan – manche der etwa zweiminütigen Filme erzielten im Netz schon über vier Millionen Abrufe. Die kurzen Clips werden künftig über den Tag verteilt ins laufende Programm von RTL Living eingestreut. Los geht es am 10. September.Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei der Mediengruppe RTL Deutschland: „Vielen Menschen ging es in den letzten Monaten so wie mir: Durch Corona-Krise und Home-Office bewegt man sich tendenziell weniger – bei der Ernährung muss man dann erst recht auf gesunde und frische Gerichte setzen. Umso besser, wenn das Kochen dann auch noch blitzschnell geht. Steffen Henssler hat mit seiner ‚schnellen Nummer‘ genau den Nerv der Zeit getroffen – und wir finden es klasse, dass wir seine Videos erstmals überhaupt im deutschen Fernsehen unseren RTL Living -Zuschauern auf dem großen Schirm nach Hause liefern können.“Und Star-Koch Steffen Henssler ergänzt: „Es freut mich sehr, dass «Hensslers schnelle Nummer» online so gut angenommen wird und jetzt bei meiner Heimat-Sendergruppe sogar den Sprung ins Fernsehen geschafft hat!“