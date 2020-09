«Mom»: CBS-Sitcom verliert Hauptfigur

US-Fernsehen

Anna Faris hat die von Chuck Lorre kommende CBS-Serie überraschend verlassen.

Schlechte Nachrichten für alle Fans der amerikanischen Sitcom. Wie am Wochenende durchaus überraschend vermeldet wurde, wird die langjährige Hauptdarstellerin Anna Faris in der anstehenden achten Staffel nicht mehr dabei sein. Faris spielte seit Folge eins die trockene Alkoholikerin Christy Plunkett.Allison Janney alias Bonnie Plunkett verbleibt bei der Serie, sie wird auch in den neuen Folgen der CBS-Produktion als Hauptdarstellerin agieren. US-Medien äußerten Zweifel, dass die Serie ohne das Zusammenspiel des Duos in bewährter Weise funktionieren wird. Gemäßwill Schöpfer Chuck Lorre aber genau diesen Versuch wagen – die Figur Christy soll demnach nicht neu besetzt oder anderweitig direkt ersetzt werden.Die Produktion von Staffel acht wird kommende Woche beginnen, die ersten Bücher sind demnach fertiggestellt. „Wir sind so stolz auf die Geschichten, die wir während Annas sieben Jahren bei uns erzählen konnten. Wir wünschen Anna das Allerbeste und wir danken ihr für ihre wunderbare Darbietung“, erklärten die herstellenden Produktionsfirmen am Wochenende. In Deutschland hat die Sitcom bei ProSieben eine Heimat gefunden.