«Der Deutsche Comedypreis» in Sat.1: Darf denn das?

Bei Quotenmeter.FM geht es diese Woche um den Umzug des Comedypreises von RTL zu Sat.1 und über die diesjährigen Nominierungen.

Ist «Fest & Flauschig» eigentlich wirklich als Comedy-Podcast zu verstehen? Hat der sympathische, von Allüren befreite Podcast «Baywatch Berlin» eigentlich den Prozess des Vergessens beschleunigt, und somit geholfen, dass der «STRG_F»-Skandal rund um Joko und Klaas vom Tableau der aktuellen Gesprächsthemen verdrängt wurde? Und ist Ralf Schmitz bei «Take Me Out» eigentlich ein Comedy-Moderator?Über diese Fragen und viele Fragen mehr wird in der neuen Ausgabe von Quotenmeter.FM gesprochen. Ist «Die Carolin Kebekus Show» nicht schon kurz davor, als Satire durchzugehen? Sind die nominierten Talente in der Newcomerin/Newcomer-Sparte wirklich Neuentdeckungen? Und wie stehen wir zu den Seriennominierungen beim Comedypreis? Zudem wird eine überraschend nette Chris-Tall-Anekdote erzählt ...