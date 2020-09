«The Mandalorian» auf Disney+: Neue Folgen ab Oktober

TV-News

Die Hitserie aus dem «Star Wars»-Universum geht in ihre zweite Staffel. Staffel eins galt laut mehreren Marktforschungsunternehmen als einer der größten VOD-Hits bis jetzt.

Egal, wie oft die Fans das Gegenteil behaupten,bleibt ganz offensichtlich unkaputtbar: Die erste Staffel vonwar in den Märkten, in denen Disney+ bereits gestartet wird, ein riesiger Erfolg – so besagen es jedenfalls die Mitteilungen zahlreicher Streaming-Marktforschungsunternehmen, wie etwa Goldmedia. Auch bei der Presse fand «The Mandalorian» großen Anklang – zudem reichte es für einige Emmy-Nominierungen, darunter sogar in der Sparte "Beste Drama-Serie".Ab dem 30. Oktober 2020 wird das nächste Kapitel in der Geschichte rund um den von Pedro Pascal gespielten Auftragskiller und seinen kleinen grünen Freund aufgeschlagen. Ab dann veröffentlicht Disney+ in den etablierten Märkten die zweite Staffel. Die Vorproduktion an einer dritten Season ist bereits im vollen Gange.Zu den Regisseuren der zweiten «The Mandalorian»-Staffel zählen Jon Favreau, Bryce Dallas Howard, «Ant-Man and the Wasp»-Regisseur Peyton Reed, Robert Rodriguez, Carl Weathers und Dave Filoni sowie Rick Famuyiwa. Ludwig Göransson komponiert erneut die Musik.