Nach dem «Kriminalist» kommt «Die Chefin»

TV-News

Das ZDF tauscht wieder seine Freitagskrimis.

Das Zweite Deutsche Fernsehen wird am 16. Oktober eine neue Staffel der jeweils 60 Minuten langen Krimiseriestarten. Die Serie basiert auf einer Idee von «KDD»-Schöpfer Orkun Ertener. Geplant ist die Ausstrahlung von insgesamt zehn neuen Folgen auf dem Sendeplatz am Freitagabend um 20.15 Uhr.Katharina Böhm nimmt darin wieder ihre Rolle der Ermittlerin Vera Lanz auf. Christoph Schechinger, Oliver Mommsen und Jürgen Tonkel spielen weitere Figuren. Die erste Folge trägt den Namen „Nachtgestalten“. Worum geht es darin? Als der Familienvater Wolfgang Ackermann nachts nach Hause kommt, findet er seine Ehefrau Diana tot in der Küche vor. Alles deutet auf einen Einbruch hin. Die beiden jugendlichen Kinder des Paares, Sophie und ihr seit Jahren schwer an Leukämie erkrankter Bruder Marlon, hatten sich heimlich aus dem Haus geschlichen, um in einem Münchner Klub zu feiern. Sie kehren erst nach dem Eintreffen der Polizei nach Hause zurück.Bis zum 9. Oktober ist auf dem Slot noch die zu Ende gehende Krimiserie «Der Kriminalist» mit Hauptdarsteller Christian Berkel zu sehen.