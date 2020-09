Jolly Roger II entführt in die Szenerie von Fluch der Karibik

Vermischtes

02. September 2020, 12:45 Uhr

Play’n Go hat letzte Woche einen neuen Spielautomaten veröffentlicht.

Endlich mal in die Szenerie von “ Fluch der Karibik ” eintauchen! Das neue Spiel “Jolly Roger II” entführt Sie in die Karibik und versetzt Sie in die Position von einem berühmten und berüchtigten Piratenkapitän, der die Weltmeere besegelt und den Händlern das Leben schwer macht.Das neue Spiel ist dabei sehr stark an den Vorgänger “Jolly Roger” angelehnt. Dabei wurden allerdings natürlich alle Grafiken grundsätzlich überarbeitet, sodass das Spiel in vollkommen neuem Glanz dasteht. Außerdem wurden natürlich auch die Animationen überarbeitet, dass das Spiel wirklich wie neu erscheint. Wer das alte Spiel kennt, der wird zwar einige Ähnlichkeiten finden - aber wenn Sie das alte Spiel nicht kennen, wird es ihnen vorkommen wie ein nigelnagelneues Spiel, dass frisch aus der Software-Schmiede kommt. Im Gegensatz zum Vorgänger hat “Jolly Roger II” auch zahlreiche neue Bonus-Features verpasst bekommen, die wir Ihnen im nächsten Abschnitt vorstellen wollen. Denn genau bei diesen Bonus-Features kommt das neue Gesicht des Spiels voll und ganz zum Vorschein und genau dabei gelingt es dem Spiel eben auch, uns die reale Welt vergessen zu lassen und bei der Schatzsuche oder beim Kampf gegen eine feindliche Armada voll mitzufiebern.Hier finden Sie eine Übersicht der besten Online Casinos, um den neuen Spielautomaten auszuprobieren. Profitieren Sie dort von attraktiven Willkommensbonus Angeboten, um mit Extraguthaben oder Freispielen ins Rennen zu starten.Die Bonusrunden werden bei “Jolly Roger II” durch das “Red-Roger”-Scatter-Symbol ausgelöst. Sobald Sie drei von diesen Symbolen vereinen können, gelangen Sie direkt zur Auswahl der entsprechenden Bonusrunde – denn es gibt weit mehr als nur ein Bonus-Szenario. Zur Auswahl der Bonusrunde wählen Sie verschiedene Schriftrollen aus, bis Sie drei gleiche Schriftrollen haben. Das erste Bonusszenario heißt “Rumflasche” und Sie haben dabei die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Rumflaschen. Wenn Sie eine “richtige” Flasche erwischen, dann bekommen Sie zahlreiche Wild-Symbole geschenkt, die zu hohen Gewinnen führen können. Wenn Sie allerdings eine vergiftete Flasche erwischen, dann verlieren Sie alle gesammelten Punkte aus dieser Runde.Die zwei weiteren Bonusrunden sind ein bisschen komplizierter und langatmiger, als die Suche nach der richtigen Rumflasche. Bei der einen Bonusrunde kämpfen Sie gegen gegnerische Flotten. Dabei gibt es wiederum unterschiedliche Gegner, die zu unterschiedlichen Boni führen. Wenn Sie die englische Flotte besiegen, werden alle Symbole aufgewertet. Wenn Sie die holländische Flotte besiegen, werden die Symbole von drei Walzen gleichgeschaltet und wenn Sie die portugiesische Flotte besiegen, werden zwei beliebige Symbole komplett in Wild-Symbole verändert.Das letzte Bonus-Feature ist die Suche nach der Schatzkarte. Dieses Feature starten Sie mit 10 Freispielen und Ziel ist es die vier Schatzkartenfragmente zu finden. Zum Glück bekommen Sie dabei beim Finden von jedem weiteren Teil sechs weitere Freispiele dazu. Außerdem erhalten Sie bei jedem weiteren Teil der Schatzkarte neue Gewinnmultiplikatoren, so dass Sie schon auf dem Weg zur ganzen Schatzkarte große Gewinne erzielen können. Wenn Sie es schaffen alle vier Teile zu sammeln, erwartet Sie natürlich ein gigantischer Jackpot-Gewinn.Jolly Roger II ist unserer Meinung nach perfekt dafür geeignet die Realität für einen Moment verschwinden zu lassen und mit der Fantasie auf echte Schatzjagd zu gehen. Die Musik versetzt einen dabei in eine gespannte Stimmung, so dass man gut nachempfinden kann, wie aufregend das Leben der Piraten damals gewesen sein muss. Wenn Sie “Fluch der Karibik” lieben, dann ist dieser Spielautomat genau das richtige für Sie. Probieren Sie in einfach mal aus. Wir sind uns sicher, dass Jolly Roger II Ihnen Spaß machen wird, auch wenn Sie sonst eigentlich nicht so gerne Spielautomaten spielen. Durch die zahlreichen Bonusrunden ist das Spiel wirklich sehr abwechslungsreich und spannend.