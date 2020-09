Verschobene «Tonio & Julia»-Filme kommen nun im Herbst

TV-News

Das ZDF hat die Termine für die zwei 90-Minüter mitgeteilt.

Im Frühjahr, als die Corona-Pandemie das absolut bestimmende Medienthema war, hatte das Zweite Deutsche Fernsehen auf die Ausstrahlung zweier fest eingeplanter Filme der romantischen Reiheverzichtet. Die Programmänderung passierte auch vor dem Hintergrund des damals allgemeinen Produktionsstillstands, der natürlich Lücken riss. Jetzt wird eine solche Lücke durch die aufgehobenen Filme geschlossen. Die beiden Filme laufen nun am Sonntag, 11. Oktober 2020 um 20.15 Uhr (Folge „Dem Himmel so nah“) und am 18. Oktober („Mut zu leben“).Katja Kittendorf ist die Head-Autorin, Irina Popow inszenierte. Was passiert in der ersten Episode? Wütend taucht Gastwirt Joseph Laibinger in der Beratungsstelle auf: Seine Tochter Luise will ins Kloster. Tonio und Julia müssen verhindern, dass die Familie an Luises Entscheidung zerbricht. Die erst 17-Jährige soll später einmal den elterlichen Gasthof übernehmen. Julia Schindel setzt sich dafür ein, dass Lu über ihre Zukunft selbst entscheiden kann. Irritierend ist für die Familientherapeutin jedoch, dass ausgerechnet Tonio Lus Wunsch skeptisch sieht.Die Rollen von Tonio und Julia spielen Maximilian Grill sowie Oona Devi Liebich.