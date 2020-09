«Monsieur Claude» und seine Quoten

Quotennews

Kabel Eins holte am Dienstagabend mit «Monsieur Claude und seine Töchter» zufriedenstellende Zahlen.

Kabel Eins zeigte am Dienstagabend einen (für Kabel-Eins-Verhältnisse) jungen Kinoerfolg: Die französische Familienzwist- und Kulturstreit-Komödie, die in Frankreich und Deutschland mehrere Millionen Menschen in die Lichtspielhäuser lockte. Auch am Dienstagabend hatte «Monsieur Claude» mit seinem ersten Filmabenteuer großen Erfolg. 1,04 Millionen Filmfans schalteten für «Monsieur Claude» ab 20.15 Uhr Kabel Eins ein.Damit standen gute 3,8 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. 0,51 Millionen Umworbene bedeuteten unterdessen sogar sehr tolle 6,9 Prozent in der Zielgruppe. Ab 22.10 Uhr sank Tom Cruise wiederum auf solide Zahlen bei allen und dezent unterdurchschnittliche Werte bei den Werberelevanten.kam nämlich auf 0,51 Millionen Interessenten. Somit standen der Paramount-Pictures-Produktion 3,5 Prozent insgesamt zu Buche. 0,20 Millionen Werberelevante glichen hingegen 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.