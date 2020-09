SWR startet Polizeidoku

TV-News

Das neue Format wird erstmals im Oktober zu sehen sein.

Wer erinnert sich noch an die Polizisten Toto und Harry aus Bochum? Die beiden ließen sich ab Anfang dieses Jahrtausends von Sat.1-Kamerateams bei ihren Einsätzen in Bochum begleiten – zunächst innerhalb der Reihe «24 Stunden», dann in eigenen Formaten. Mit der Reihewird der SWR nun gewissermaßen einen ähnlichen Pfad einschlagen. Ein neues Format entsteht in Mainz und will einen authentischen Einblick in die Polizeiarbeit gewähren. Dafür begleitet man ausgewählte Einsatzkräfte mehrere Nächte lang.Die erste Folge ist am Mittwoch, 14. Oktober, um 20:15 Uhr im SWR zu sehen, die weiteren Episoden der Staffel gibt es dann immer donnerstags (ab 15. Oktober) um 21 Uhr. Sie stehen danach auf YouTube und der ARD Mediathek zum Anschauen bereit.In der Sendung wird unter anderem der Kriminaldauerdienst begleitet. Beamte werden zu einem ungeklärten Todesfall gerufen, der sich im häuslichen Umfeld ereignet hat: Ein Mann mittleren Alters ist verstorben…