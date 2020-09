«DHDL»: Tagessieg für Rosberg-Premiere

Quotennews

Keine andere Sendung war am Montag im linearen TV bei den 14- bis 49-Jährigen gefragter. Der neue Löwe startete mit seinen Kollegen phänomenal in die achte Staffel.

öffnete am Montagabend mal wieder für eine neue Staffel ihre Pforten und sorgte dabei direkt für ein Novum. Erstmals wollten alle fünf anwesenden Löwen den angebotenen Einzeldeal einer Kandidatin annehmen. Jennifer Baum-Minkus hatte mit ihrem Nagelfarben-Start-Up letztlich die Qual der Wahl und machte direkt zwei Deals auf einmal klar. Neben dem Show-Internen-Rekord war natürlich der im Vorfeld heiß diskutierte Wechsel auf den Investoren-Sesseln von Kult-Löwe Frank Thelen zu Formel1-Weltmeister Nico Rosberg zum Start der neuen Staffel das Highlight. Neu-Löwe Rosberg lockte mit seinen Kollegen zum Auftakt 2,57 Millionen Fernsehende an, davon 1,35 Millionen 14- bis 49-Jährige.Der Sendeplatzwechsel von Dienstag- auf Montagabend ging für VOX zumindest bei der Premiere voll auf. In der klassischen Zielgruppe sicherte «Die Höhle der Löwen» mit 17,8 Prozent Marktanteil die höchste Sehbeteiligung des Tages und legte im Vergleich zum Vorjahresauftakt sogar noch einmal um zarte 0,2 Prozentpunkte zu. Insgesamt standen für die erste Folge der neuen Staffel stattliche 9,7 Prozent zu Buche. Die besonders große Konkurrenz aus den eigenen Reihen der Senderfamilie durch den Start der neuen «Love Island»-Staffel und der Rückkehr von Günther Jauch mit «Wer wird Millionär?» aus der Sommerpause machten den Löwen zum Auftakt kaum etwas aus. Viel besser hätte es nicht laufen können.Ab 23.10 Uhr schloss VOX den Abend mit 0,62 Millionen Zuschauern und 5,2 Prozent Gesamtmarktanteil für. Bei den 14- bis 49-Jährigen freute sich die Kochshow am späten Abend über gute 8,6 Prozent Marktanteil und 0,30 Millionen Zuseher. Abseits der überragenden Primetime war für VOX am Montagdas Highlight des Tagesprogramms. Mit 8,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil war Guido Maria Kretschmers Show einer von weniger Programmpunkten, die am Nachmittag vollends überzeugen konnten. Mit sehr starken 10,5 Prozent Tagesmarktanteil musste sich VOX am Montag nur ProSieben (10,9%) bei 14- bis 49-Jährigen geschlagen geben, die mit einem Marvel-Film in der Primetime ebenfalls stark überdurchschnittliche Marktanteile verzeichneten.