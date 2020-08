SWR und VOX punkten mit Schlager-Sendungen

Quotennews

«Schlager-Spaß mit Andy Borg» hat dem SWR wieder viele Zuschauer beschert. Bei VOX überzeugte die XXL-Doku «Schlager ist mein Leben» mehr Ältere als Jüngere.

Im SWR Fernsehen hat Andy Borg mal wieder mit seinemgepunktet: Die Musikreihe hat zur besten Sendezeit 1,62 Millionen ältere Zuschauer unterhalten. Damit hatte das dritte Programm eine höhere Reichweite um 20.15 Uhr vorzuweisen als große Privatsender wie Sat.1 oder ProSieben . Gute 6,3 Prozent Marktanteil sprangen bundesweit heraus.Anfang August lief es für das Schlager-Format mit 7,6 Prozent beim Gesamtpublikum allerdings noch ein wenig besser, die Sehbeteiligung lag mit 1,65 Millionen aber auf einem ähnlichen Niveau wie jetzt.Auch VOX widmete sich einen Abend lang dem Thema Schlager in seiner XXL-Dokumentation. Mit 1,14 Millionen Zuschauern und 5,4 Prozent Marktanteil lief es zwar bei den Älteren überdurchschnittlich, in der jungen Zielgruppe lag die Produktion mit 0,35 Millionen 14- bis 49-Jährigen und einer Quote von 6,7 Prozent aber nur so gerade auf dem Senderschnitt.