Netflix schickt «Biohackers» in zweite Staffel

TV-News

Die Dreharbeiten sollen in Freiburg und München stattfinden.

Der kalifornische Streamingdienst Netflix macht die deutsche Produktionsbranche happy. Er hat die erst vor wenigen Tagen gestartete Serienun für eine zweite Staffel verlängert. Eigentlich sollte die Serie schon im Frühjahr anlaufen, wurde dann aber wegen Corona und der eventuell gegebenen Ähnlichkeiten zwischen Fiction und Realität verschoben. Claussen+Putz Filmproduktion GmbH ist die zuständige Produktionsfirma, die nun auch die weiteren Episoden umsetzen soll. In der Planung ist man recht weit, die erste Klappe für Staffel zwei soll noch 2020 fallen. Gedreht wird dann im Süden; nämlich in München und Freiburg.„Großartig, dass es mit «Biohackers» weitergehen wird. Thematisch wird sich auch die zweite Staffel mit moralischen und ethischen Fragen rund um die Themen Biohacking und Genom-Editierung befassen“, erklärte Christian Ditter, der bei dem Format Regisseur, Autor und Showrunner ist.Luna Wedler und Jessica Schwarz sind in den Hauptrollen zu sehen. Unser Autor Sidney Schering bescheinigte dem Stoff „griffige, wenig nuancierte Figuren, die sich durch eine Story manövrieren, der ein Körnchen Wahrheit innewohnt, drumherum aber eine knallige, auf den effektlastigen Twist gebürstete Hülle aufweist.“ International hält sich die Euphorie offenbar aber etwas in Grenzen – bei IMDB ist das Format mit 6,7 Punkten von zehn möglichen bewertet.