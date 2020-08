Primetime-Check

Das Erste überzeugte zu Primetimebeginn mit Corona-Informationen. Aber wie lief es für VOX und «Robin Hood»?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 56,2%

14-49: 60,2%

Das Erste eröffnete den Donnerstagsabend mit. 4,45 Millionen Wissbegierige schalteten ein, darunter befanden sich 0,71 Millionen Jüngere. Damit waren sehr tolle 16,8 und starke 10,2 Prozent Marktanteil drin. Ab 20.40 Uhr kamauf 4,56 Millionen Krimifans. Das junge Publikum war nur noch 0,39 Millionen Menschen stark. Damit wurden 16,9 und mäßige 5,4 Prozent ermittelt. Ab 22.05 Uhr erreichte10,9 und 4,3 Prozent, dierundeten den Abend mit 11,2 und 7,6 Prozent ab.brachten dem ZDF hingegen zu Beginn des Abends 3,90 Millionen Fernsehende ein. Das glich guten 14,4 Prozent bei allen. Bei den Jüngeren wurden sehr gute 6,9 Prozent erzielt. Dasschloss mit sehr guten 16,3 und sehr starken 9,7 Prozent an.folgte mit 13,1 und sehr guten 7,4 Prozent.Drei Episodenerreichten bei RTL 2,06, 1,57 und 1,13 Millionen Actionfans ab drei Jahren. Bei den Umworbenen standen sehr gute 14,9, mäßige 10,3 und 9,7 Prozent Marktanteil auf der Rechnung. Sat.1 erreichte mit1,94 Millionen Showfans, das entsprach tollen 7,6 Prozent. 0,86 Millionen Umworbene bedeuteten zudem starke 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ab 22.45 Uhr stürzteauf 3,4 und 5,9 Prozent.überzeugte bei VOX 1,83 Millionen Abenteuerfans. Das glich starken 7,3 Prozent. In der Zielgruppe wurden sehr tolle 10,3 Prozent Marktanteil ermittelt. ProSieben kam ab 20.15 Uhr wiederum mitauf 1,06 Millionen Neugierige. In der Zielgruppe wurden passable 8,6 Prozent erreicht. Ab 22.20 Uhr kam eine weitere Ausgabe auf 0,59 Millionen und 8,4 Prozent. RTLZWEI holte mit0,78 Millionen Fernsehende zu sich.folgte mit 0,53 Millionen. Bei den Werberelevanten wurden tolle 6,9 und mäßige 4,0 Prozent ermittelt.indes kam ab 20.15 Uhr bei Kabel Eins auf 0,71 Millionen Interessenten. Bei den Werberelevanten wurden gute 5,4 Prozent erzielt. Ab 22.20 Uhr schloss dasmit 0,48 Millionen und 4,5 Prozent an.