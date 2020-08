Robin Thede schließt sich Warner Bros. an

US-Fernsehen

Die Macherin von «A Black Lady Sketch Show» soll neue Formate kreieren.

Warner Bros. hat einen Exklusivvertrag mit Robin Thede geschlossen, die Comedy-Autorin war im Jahr 2015 die erste afrikanisch-amerikanische Frau, die Headautorin einer Late-Night-Show in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde. Sie schrieb für «The Nightly Show with Larry Wilmore», ehe sie in den Jahren 2017 und 2018 das Format «The Rundown with Robin Thede» bei BET präsentierte.Im Rahmen des neuen Vertrages wird Thede neue Fernsehprojekte für alle Plattformen entwickeln, darunter fallen Streaming, Pay-TV-, Kabelfernsehen und Network TV. Das jüngste Projekt von Thede war «A Black Lady Sketch Show» für den WarnerMedia-Sender Home Box Office (HBO). Dort spielte sie die Hauptrolle und war zudem als Showrunnerin und Produzentin tätig. Das Format wurde für drei Emmy Awards nominiert und wurde im vergangenen August für eine zweite Staffel verlängert.„Als ich «A Black Lady Sketch Show» erfand, wollte ich eine narrative Sketch-Serie machen, in der schwarze Frauen ihre Erfahrungen in einer magischen Realität ausleben können“, sagte Thede kürzlich bei ‚Variety‘. „Für uns war es also eine Spielwiese, auf der wir diese Sketche erstellen und diese dreidimensionalen Charaktere leben und diese Geschichten erzählen können, die sich während der gesamten Saison und der gesamten Serie wiederholen konnten.“