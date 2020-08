Das Erste findet «Pan Tau»-Platz im Oktober

TV-News

Weitere Infos «Pan Tau» wurde produziert von der Caligari Film in Koproduktion mit

der ARD unter Federführung des WDR und unter Beteiligung des MDR für

Das Erste. Gefördert mit Mitteln des GMPF, des FFF Bayern, der

Filmstiftung NRW sowie der MFG Baden-Württemberg. Die Serie basiert

auf der von Ota Hofman und Jindrich Polák geschaffenen Originalfigur

Pan Tau

Das Erste Deutsche Fernsehen hat einen Sendetermin für die neue-Staffel gefunden. Die insgesamt 14 Episoden, die vorliegen, werden sonntags gegen 10.10 Uhr gezeigt. Geplant sind Doppelfolgen. Los geht es im linearen Fernsehen am 4. Oktober. Die komplette Staffel wird zudem vorab in der ARD Mediathek veröffentlicht; Neugierige können sich bereits ab dem 27. September ein Bild machen.Der «Pan Tau»-Neuaufguss wird als "zeitgemäße Adaption" beschrieben, in deren Mittelpunkt der englische Stand-up-Comedian und Zauberer Matt Edwards steht. In Deutschland von Gabriele Walther mit britischen und deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern produziert, ist auch der neue «Pan Tau» eine internationale Koproduktion rund um einen eleganten, schweigsamen Mann mit Melone und Zauberkräften.Zum Cast gehören unter anderem Orlando Seale, Jacob Avery, Valerie Niehaus, Armin Rohde, Bettina Lamprecht, Sophie von Kessel, Katharina Wackernagel, Helmfried von Lüttichau und Tom Gerhardt. Regie führten Franziska Meyer Price und Michael Zens.