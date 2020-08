Hannes Ringlstetter übernimmt Talk-Sendeplatz im Ersten

TV-News

Hannes Ringlstetter und Caro Matzko präsentieren im Ersten einen neuen Überraschungstalk.

Seit 2019 wechseln sich im Ersten unter dem Bannerprominent platzierte Ausstrahlungen von Formaten ab, die sich zumeist schon lange als Talkshow in den Dritten bewährt habe. Zwischen Sendungen wie dem «Kölner Treff», «3nach9» oder der «NDR Talkshow» reiht sich nun aber auch eine brandneue Sendung des Bayerischen Rundfunks ein. Sie istbetitelt und konfrontiert Moderator Hannes Ringlstetter mit Überraschungsgästen.Die ersten Folgen sind für den 6. und 27. Oktober 2020 geplant, jeweils um 22.50 Uhr. Auf der Gästeliste, die ihm gegenüber geheim gehalten wird, stehen laut Angaben des BR "Prominente oder spannende Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft, Sport oder Wissenschaft". Zudem lädt Hannes Ringlstetter immer einen musikalischen Gast selbst dazu ein, ihn durch die Show zu begleiten und die Talk-Runde mit Musik zu bereichern.Caro Matzko wird als Sidekick agieren, die Sendung umfasst 90 Minuten Sendezeit pro Ausgabe. Hannes Ringlstetter ist dem bundesweiten Publikum auch durch seine Rolle des Yazid in «Hubert und Staller» sowie «Hubert ohne Staller» bekannt. Caro Matzko, die auch in der Personality-Show «Ringlstetter» im BR Fernsehen als Sidekick fungiert, ist Journalistin sowie Moderatorin in Hörfunk und Fernsehen.