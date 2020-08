Lele Pons  vom berühmtesten Star auf Vine zur Comedy-YouTuberin mit enormer Reichweite

YouTuber

Der Star der Videoplattform Vine ist auch auf YouTube und Instagram eine Berühmtheit und überzeugt trotz viel Kritik mit ihren Comedy-Videos.

Lele Pons seit 2015 auf YouTube

15,9 Millionen Abonnenten (Kanal: Lele Pons)

39,5 Millionen Abonnenten (Plattform: Instagram)

3,6 Milliarden Aufrufe (YouTube Gesamt)

Stand: 11.03.2020

Die Internetberühmtheit begann ihre Karriere auf der Plattform Vine und ist inzwischen neben ihrer Tätigkeit auf YouTube und Instagram auch als Schauspielerin, Sängerin und Model bekannt. Eleonora „Lele“ Pons Maronese wurde 1996 in Caracas in Venezuela geboren und zog im Alter von fünf Jahren mit ihrer Familie nach Miami. Sie erzählte, dass sie zu ihrer High School-Zeit wenige Freunde hatte und wegen ihres Akzents und ihrer Nase gemobbt wurde. Zu dieser Zeit begann die damals 15-Jährige Videos auf der Plattform Vine hochzuladen, auf der man sechs Sekunden lange Videoclips teilen konnte. Pons nutzte die Videoplattform, um sich kreativ auszuleben und postete bald schon täglich ein oder zwei Vines. Die Anzahl ihrer Follower stieg zunehmend schnell an und immer mehr Menschen begeisterten sich für ihre lustigen Clips. Als erste Person auf der Plattform schaffte sie es, eine Milliarde Loops (Aufrufe) zu erhalten und steigerte diese sogar auf insgesamt über acht Milliarden. Nachdem sie die High School beendet hatte, zog sie 2015 nach Los Angeles, um ihrer Comedy-Karriere nachzugehen. Als ihr Vorbild und ihre Inspiration sieht sie die lateinamerikanischen Stars Sofía Vergara, Gaby Espino und Shakira an. Außerdem lud Michelle Obama sie im Herbst 2015 ein, um ihre Kampagne, mehr jugendliche Menschen fürs College zu ermutigen, durch die große Reichweite des jungen Stars zu unterstützen.Vor allem nach der Schließung des Videoportals Vine widmete sich Pons hauptsächlich ihrem YouTube Kanal, wo sie nun längere Sketche hochlädt. Seit 2016 arbeitet sie für die Produktionsfirma Shot Studios, mit der sie ihre Videos produziert. Die Abonnentenzahl auf ihrem Kanal stieg von Beginn an unaufhaltsam in die Höhe, so dass ihr Publikum heute bereits aus über 15 Millionen Menschen besteht. Besonders erfolgreich ist die 23-Jährige zudem mit ihrer Instagram-Seite, der über 39 Millionen Menschen folgen. Mit dieser enormen Reichweite ist es wenig verwunderlich, dass die YouTuberin 2016 auf der Liste des Time-Magazins der 30 einflussreichsten Internetpersönlichkeiten auftauchte. Ebenfalls in diesem Jahr veröffentlichte Pons gemeinsam mit der Autorin Melissa de la Cruz ihr eigenes Buch „Surviving High School“, welches trotz vieler guter Rezensionen auch einige Kritik abbekam. Viele Leser bemängelten, dass der Roman einen großen Fokus auf Aussehen, Zahl der Follower und Berühmtheit legt und somit den Jugendlichen falsche Werte vermittelt. 2016 spielte sie zudem eine Hauptrolle in der romantischen Komödie «We Love You», einer Produktion von YouTube und AwesomenessTV, die auf der kostenpflichtigen Plattform YouTube Premium veröffentlicht wurde. Auch als Model war Pons schon tätig, beispielsweise als sie 2017 in Mailand für Dolce & Gabanna auf den Laufsteg durfte oder als Werbegesicht für die Marke CoverGirl auftrat. Zudem tauchte sie in zahlreichen Musikvideos auf, beispielsweise in „Havana“ von Camilla Cabello oder in „Downtown“ von Anitta und J Balvin.Aber Pons hat auch schon selbst Musik produziert und veröffentlichte im Mai 2018 ihre spanischsprachige Debut-Single „Dicen“ gemeinsam mit Matt Hunter. In nur vier Tagen erreichte das dazugehörige YouTube-Video zehn Millionen Aufrufe. Ihre nächste Single „Celoso“ ist mittlerweile fast 300 Millionen Mal auf YouTube geklickt und auch ihre drei anderen spanischen Songs waren große Erfolge. Zudem moderierte die Influencerin 2018 die mexikanische Ausgabe von «The Voice» und präsentierte gemeinsam mit Aitana die 19. lateinamerikanischen Grammys.Pons begeistert mit ihrer großen Bandbreite an verschiedenen Themen ein Publikum, das von neunjährigen Kindern bis zu Fans im Alter von 21 Jahren reicht. Mit ihren Sketchen, die meist um die fünf Minuten lang sind, erreicht sie bis zu 70 Millionen Aufrufe. Oft greift sie darin Themen aus der High School oder Situationen aus dem alltäglichen Leben auf und parodiert diese. Am Ende folgt dann meist eine unerwartete Wendung des Geschehens. Bei der großen Anzahl an Fans hat die YouTuberin allerdings auch mit viel Kritik zu kämpfen. Unter allen ihrer Videos tauchen zahlreiche Hate-Kommentare auf, die ihr vorwerfen, dass sie nicht lustig, kreativ oder unterhaltsam sei. Außerdem zerstritt sie sich 2016 mit ihrer ehemaligen besten Freundin und ebenfalls Vine-Star Amanda Cerny. Diese warf ihr vor, all ihre beliebten YouTube-Videos und Instagram-Posts gelöscht zu haben, um ihrer Karriere zu ruinieren. Pons nahm niemals Stellung zu dieser Anschuldigung. Zudem wurde sie dafür kritisiert, dass sie behauptete ihre abgeschnittenen Haare spenden zu wollen. Statt ihren echten Haaren, zeigte sie auf einem Bild Extensions, die man nicht spenden kann. Auch wenn die 23-Jährige mit vielen negativen Kommentaren konfrontiert wird, ist trotzdem nicht zu leugnen, wie groß ihre Reichweite und ihre Fangemeinde inzwischen ist. Ihre Karriere als Social-Media-Star ist somit vermutlich noch lange nicht zu Ende.