TikTok-Star Sarah Cooper arbeitet mit CBS

US-Fernsehen

Das Social-Media-Phänomen soll beim US-Sender CBS eine eigene Serie bekommen.

Mit TikTok ist Sarah Cooper richtig durchgestartet, nun arbeiten CBS und sie an einer Single-Camera-Sitcom «How to be Successful Without Hurting Men’s Feelings», die auf Coopers gleichnamigen Buch basiert. Cooper ist als Co-Autorin und ausführenden Produzentin der neuen Serie tätig. Cindy Chupack ist als Co-Autorin angeheuert worden.Nina Tassler, Denise Di Novi und Joan Boorstein werden mit ihrer Firma PatMa Productions als ausführende Produzenten zur Seite stehen, das Format wird von den CBS Television Studios umgesetzt. Die Serie dreht sich um drei Frauen in verschiedenen Stadien ihrer Karriere, die in einem von Männern dominierten Unternehmen arbeiten.„Ich war so aufgeregt, als ich PatMa mich wegen meines Buches ansprach“, teilte Cooper mit. „Ich traf mich bald darauf mit Cindy, und wir kamen sofort auf diese Idee, die Erfahrungen von Frauen in ihrer Karriere und ihrem Privatleben auf eine Weise zu teilen, die dem treu bleibt, was die Menschen an dem Buch lieben, aber sie durch Charaktere zum Leben erweckt, mit denen sich die Menschen identifizieren.“