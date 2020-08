Sky und Peacock verlängern «Hitmen»

US-Fernsehen

Die Serie, die Anfang des Monats Premiere feierte, wurde für eine zweite Staffel verlängert.

Der Streamingdienst Peacock startete Anfang August die Ausstrahlung der neuen Sky-Serie «Hitmen». Die Abrufe müssen in den USA gestimmt haben, denn das Format wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert. Diese soll im Jahr 2021 erscheinen, teilte das Unternehmen mit.Die Serie ist mit dem ehemaligen «Great British Bake Off»-Gastgeber Mel Giedroyc besetzt, außerdem steht Sue Perkins vor der Kamera. Die beiden töten zufällig Menschen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. «Hitmen» startete in Großbritannien bei Sky One und auch dort war man mit den Reichweiten der Serie zufrieden.„Wir sind sehr aufgeregt, weil die zweite Staffel nun offiziell grünes Licht erhalten hat und wir im neuen Jahr, wann immer es uns möglich ist, drehen werden“, teilte Giedroyc mit. „Wir sind uns alle einig, dass das wirklich lustige an «Hitmen» das Freundschaftszeug ist. Es ist fast so, als würden wir nur nebenbei arbeiten.“