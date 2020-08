Das Erste dreht «Masuren-Krimi»

TV-News

Claudia Eisinger und Sebastian Hülk drehen für Das Erste eine neue Krimi-Reihe in Polen.

Übrigens: Die Dreharbeiten in Pasym und Umgebung dauern bis 12. Oktober 2020 an.

Das Erste lässt in Polen morden und ermitteln: Wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilt, entsteht derzeit für den Donnerstags-Krimislot eine neue Reihe. Insind Claudia Eisinger und Sebastian Hülk in den zentralen Rollen zu sehen. Eine weitere wichtige Rolle übernimmt Karolina Lodyga. Regie bei den ersten beiden Ausgaben übernimmt Anno Saul («Nord Nord Mord»).Im deutsch-polnischen Cast spielen darüber hinaus Alexander Held, Anton Spieker, Janina Stopper, Natalia Bobyleva, Cornelia Heyse, Tom Lass, Heike Thiem-Schneider, Wieslaw Zanowicz, Krzysztof Franieczek und Krzysztof Leszczynski mit.«Der Masuren-Krimi» ist eine Produktion der Odeon Fiction GmbH (vormals H&V Entertainment GmbH) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Produzenten sind Philip Voges und Alban Rehnitz, die Regie übernimmt Anno Saul. Die Kamera führt Martin L. Ludwig. Verantwortlich für die Drehbücher zeichnen Ulli Stephan nach einer Drehbuchvorlage von Markus B. Altmeyer (für die Folge "Fryderyks Erbe", AT) und Ulli Stephan nach einer Idee von Thomas O. Walendy (für die Folge "Fangschuss", AT). Die Redaktion liegt bei Barbara Süßmann (ARD Degeto).