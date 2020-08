RTL-Termin für «Ex on the Beach» steht

TV-News

Der Streamingdienst TV Now behält somit im September sein Sendefenster.

Der in Köln ansässige TV-Sender RTL , Marktführer in der klassischen Zielgruppe, wird im September eine weitere TV Now-Produktion am späteren Dienstagabend zeigen:, ein weiteres Kuppelformat des Streamers, übernimmt dann den «Paradise Hotel»-Slot und läuft nach «Like Me, I'm Famous», jener Trash-Show, die ebenfalls ein TV Now-Original ist.Bei der deutschen Variante von «Ex on the Beach» zieht eine Gruppe von heißen Singles in eine Strandvilla – darunter auch bekannte Reality-Sternchen. Viel Sonne, Strand, Sex und die große Liebe erhoffen sich die Frauen und Männer. Ist Mr. oder Mrs. Right in der neuen Love Reality von TV Now zu finden? Die erste Flirterei nimmt aber abrupt ein Ende, als die Geister ihrer Vergangenheit auftauchen: ihre Ex-Partner…Bei RTL läuft das Format erstmals am 15. September gegen 23.05 Uhr im linearen Programm. TV Now nimmt die Kuppelsendung zwei Wochen vorher ins Angebot auf. RTL Studios hat die deutsche Version umgesetzt.