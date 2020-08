Kamera an: Vierter Erzgebirgskrimi entsteht

TV-News

Der neue Fall soll den Namen «Tödliches Spiel» tragen. Die Reihe ist ein Quotenerfolg.

Das Zweite Deutsche Fernsehen lässt eine vierte Folge einesdrehen, die Episode trägt den Arbeitstitel „Tödliches Spiel“. Neben Kai Scheve, Teresa Weißbach, Lara Mandoki, Adina Vetter, Adrian Topol und Andreas Schmidt-Schaller spielen auch Thomas Sarbacher, Stephan Grossmann, Kai Schumann und viele andere. Das Drehbuch schrieben Leo P. Ard und Rainer Jahreis. Ulrich Zrenner nimmt auf dem Regiestuhl Platz.In Schneeberg, auf der Naturbühne Greifenstein und in der Umgebung laufen die Dreharbeiten, sie sollen Mitte September abgeschlossen sein. Zwei «Erzgebirgskrimis» zeigte das Zweite schon, mit 6,21 sowie 7,13 Millionen Zuschauern zur Samstagsprimetime durfte man mehr als zufrieden sein.Was passiert in Folge vier? Richter Dr. Drösser (Christoph Müller) wird in seinem Jagdrevier von einer Kugel tödlich getroffen. Er stand den Mächtigen nahe und war für seine harten Urteile bekannt. Hauptkommissar Robert Winkler (Kai Scheve) wird schnell klar, dass viele einen Grund hatten, sich an Drösser zu rächen, darunter auch der Imker Ronny Beer (Kai Schumann) und die Bio-Bäuerin Carmen Weißflog (Katja Studt). Sie unterlagen vor Gericht, weil Drösser in beiden Fällen zugunsten seines Jagdfreundes, Großbauer Arnold Huber (Thomas Sarbacher), urteilte. Weil der Mord an Drösser mit einem historischen Vorderlader ausgeführt wurde, verbreitet sich das Gerücht, dass der legendäre Karl Stülpner auferstanden sei und wie schon im 18. Jahrhundert gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit kämpfe.