«Promi Big Brother» legt weiter zu, aber Fehlstart für Hundeabspeckshow

Quotennews

Sat.1 überzeugte mit einer starken Sonntagsprimetime. Weniger erfolgreich war dafür das Abschneiden am Vorabend: Das neue «Mein Hund, die Kilos und ich» hatte viel Luft nach oben.

Am Ende dürfte die Freude bei Sat.1 überwiegen. Die Quoten der Reality-Showziehen weiter an. Nachdem sich die Freitagsshow (gestartet schon um 20.15 Uhr) eher schwer tat und nicht über 10,7 Prozent hinaus kam, erreichte das von Endemol Shine Germany live in Köln produzierte Programm sowohl am Samstag als auch am Sonntag über 13 Prozent. Am Sonntag legte die Liveshow gegenüber dem Vortag sogar nochmals zwei Zehntel zu und landete bei guten 13,7 Prozent. Das war somit der beste Marktanteil seit Sonntag, 9. August. In Sachen Gesamtreichweite landete der große Bruder bei 1,59 Millionen Zuschauern, 0,03 Millionen unter dem Vortagswert.Auch die Late-Night-Show bei sixx , die um kurz vor Mitternacht begann, räumte ordentlich ab. Melissa Khalaj und Jochen Bendel beleuchteten darin die aktuellen Geschehnisse und sackten starke 5,4 Prozent Marktanteil bei den Jungen ein. Insgesamt landete das rund eineinhalbstündige Format bei rund 0,34 Millionen Zuschauern.A pro pos Jochen Bendel: Der Moderator präsentierte am Sonntagvorabend ab 17.50 Uhr in Sat.1 ein neues Format der «The Biggest Loser»-Macher. Diesmal sollen aber Hunde abspecken:stieß beim TV-Publikum jedoch bei seiner Premiere auf weniger Gegenliebe. Gerade einmal 700.000 Menschen ab drei Jahren schalteten ein, bei den Umworbenen lag die Reichweite bei 0,22 Millionen (5,1%). Zur besten Sendezeit hatte der Bällchensender schließlichim Angebot. Der Film kam ab 20.15 Uhr auf gute 8,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Die Gesamtreichweite belief sich auf 1,39 Millionen.