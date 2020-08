«SmackDown» und «#AtHome Videos» bleiben an der Spitze

US-Quoten

Die Nummer 1 in der Zielgruppe musste sich FOX diesmal jedoch zwischenzeitlich mit der NBC-«Dateline» teilen.

Bevor Sie gleich denken, Sie lesen die Meldung aus der Vorwoche: Am Freitag galt weitestgehend das Motto „Business as usual“ im US-Networkfernsehen. Erneut hatbei FOX mit einem Rating in Höhe von 0,5 Prozent in der Zielgruppe gewonnen, erneut haben CBS‘die meisten älteren Zuschauer angesprochen (3,91 Millionen), 0,4 Prozent betrug das Rating bei den Umworbenen. FOX hat mit seiner zweistündigen Übertragung übrigens im Schnitt 1,98 Millionen Zuseher erreicht, fast genauso viele wie vor einer Woche also. Etwas war dann aber doch anders: NBCshat es sich mit 0,5 Prozent nämlich ebenfalls auf dem Zielgruppen-Thron gemütlich gemacht, allerdings galt das nur für die 21-Uhr-Sendung. Um 22 Uhr ging das Rating mit einer weiteren Ausgabe wieder auf 0,4 Prozent zurück.Richtig miserabel lief es derweil auch in Woche 2 fürbei The CW: Schon wieder lag das Rating bei 0,0 Prozent, im Mittel wurden die beiden Folgen von bloß 0,21 Millionen Menschen gesehen. Immerhin fürwaren zur besten Sendezeit 0,1 Prozent drin.Bei ABC haben sowohlals auchim Schnitt 0,4 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen verbucht. Die absolute Sehbeteiligung verharrte dabei jeweils unter der Drei-Millionenmarke: 2,71, 2,48 sowie 2,61 Millionen betrugen diese.