ZDFneo dreht neue Show mit Fynn Kliemann

TV-News

YouTuber, Handwerker, Musiker und Künstler Fynn Kliemann steht derzeit für ZDFneo vor der Kamera: Wie der öffentlich-rechtliche Digitalsender mitteilt, dreht er aktuell eine neue Show mit dem Arbeitstitel. Gedreht wird in Uhlstädt-Kirchhasel, Thüringen. Neben Fynn Kliemann stehen fünf weitere junge, sportliche und kreative DIY-Expertinnen und -Experten vor der Linse: Brian Jakubowski, Silke Sollfrank, Silvia Mittermüller, Felix Gervink und Oliver Baum. Gemeinsam verbringen sie fünf Tage in einem alten Gutshof in Thüringen. Jeden Morgen überrascht sie dort die titelgebende Lieferung: Ein LKW mit Bauteilen, Motoren und allerlei anderen Absurditäten.Die Aufgabe ist klar: Die Gruppe hat acht Stunden Zeit, daraus etwas zu bauen. "Und wer Fynn Kliemann kennt, weiß, dass er am liebsten hoch hinauswill. Ob die Gruppe um Fynn dabei höchsten Ansprüchen gerecht wird, checkt die Physikerin, Forscherin und Wissenschaftserklärerin Dr. Kerstin Göpfrich", erläutert ZDFneo das Konzept weiter.Ein Sendedatum steht derzeit noch nicht fest. Produziert wird die Show von Lüttenshoff GmbH unter der Verantwortung von Tim Schäfer. Die Redaktion im ZDF hat Livia Reidt, Fabian Strauß übernimmt die ZDFneo-Koordination. Die Dreharbeiten finden, wie ZDFneo betont, unter strengen Hygienemaßnahmen und dem Einhalten der geltenden Coronavorgaben statt. Alle Protagonistinnen und Protagonisten wurden am 6. August 2020 auf Covid-19 getestet und haben sich danach für fünf Tage in Quarantäne begeben.