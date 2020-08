Amazon startet Rennfahrer-Doku noch im September

Vermischtes

Die Serie rund um Fernando Alonso besteht aus fünf Teilen.

Amazon Prime Video schaltet noch im September eine weitere Sportler-Doku frei. Im Mittelpunkt der aus fünf Folgen bestehenden Produktionsteht Rennfahrer Fernando Alonso. Premiere feiert das Format am 25. September.Die Sendung folgt dem Rennfahrer durch das vergangene Jahr, von seiner Teilnahme an den wichtigsten Rennen auf Strecken wie Indianapolis 500 und dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans bis hin zu seinem Debüt bei der Rallye Dakar im Januar. Die Zuschauer lernen dabei eine ganz neue persönliche Seite des Formel-1-Weltmeisters kennen.Fernando wird von The MediaPro Studio produziert. Laura Fernández Espeso, Javier Méndez und Bernat Elías fungieren als Executive Producers. Die neue Dokuserie ergänzt das wachsende Angebot an exklusiven Sportinhalten bei Prime Video, darunter «Inside Borussia Dortmund», «All or Nothing: Manchester City» oder «Schw31s7eiger».