Will Smiths Produktionsfirma: Zahlreiche positive Corona-Tests

US-Fernsehen

Bei den Westbrook-Studios ist in den vergangenen Wochen Corona ausgebrochen.

Bei zahlreichen Routinetests einer unbekannten Produktion von Westbrook sind in den vergangenen Wochen zehn Personen positiv auf COVID-19 getestet worden. Das Studio gehört Will Smith und Jada Pinkett Smith. Nach nur wenigen Tagen Quarantäne und zahlreichen weiteren Testungen sind alle Mitglieder negativ getestet worden.„Wir haben uns bei all unseren Produktionen und Fotoaufnahmen, einschließlich der Routinetests, an die Richtlinien des CDC, des Staates Kalifornien und des Bezirks Los Angeles gehalten“, sagte ein Sprecher von Westbrook. „Wir erhielten zehn positive Tests, und die Crew wurde unter Quarantäne gestellt und bleibt in Quarantäne. Alle zehn Personen wurden erneut getestet und haben negative Ergebnisse erhalten. Wir werden auch weiterhin alle offiziellen Richtlinien und Sicherheitsprotokolle befolgen“, vervollständigte das Studio.Das Fachmagazin „Variety“ geht davon aus, dass es sich nicht um Schauspieler, sondern lediglich um Crew-Mitglieder handelte. Sie werden insgesamt 14 Tage lang in Quarantäne bleiben. Derzeit ist das einzige Format, das On Air ist, die «Red Table Talks», die von Jada Pinkett Smith moderiert werden. Außerdem hat das Studio zahlreiche Auftragsproduktionen zu bewältigen.