Scorsese dealt mit Apple

Der erfolgreiche Filmemacher produziert nun exklusiv Filme für den Gerätehersteller.

Erfolgsproduzent und -Regisseur Martin Scorsese wird mit seinem Unternehmen Sikelia Productions Filme und Serien für Apple produzieren. Der gefeierte Regisseur arbeitet derzeit mit dem iPhone-Hersteller an dem Film «Killers of the Flower Moon», der von Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen gedreht wird. Das Projekt befindet sich aktuell in der Vorproduktion, im kommenden Jahr soll das Projekt bei AppleTV+ erscheinen.Bereits vor etwas mehr als einer Woche unterschrieb DiCaprio einen Exklusivvertrag mit Apple, sein Unternehmen Appian Way wird vorwiegend Projekte für das Unternehmen produzieren. Lehnt Apple allerdings ab, dann kann ein anderes Unternehmen zuschlagen. Scorsese drehte Filme wie «Taxi Driver», «Goodfellas», «Casino» und «Gangs of New York». Er wurde neun Mal für den Oscar als bester Regisseur nominiert und gewann den Preis für «The Departed».Der Regisseur arbeitet auch an dem Konzertfilm «The Last Waltz» und Dokumentationen wie «No Direction Home: Bob Dylan» und «A Letter to Elia» mit. Neben Scorsese und DiCaprio unterschrieben zuletzt auch Prominente wie Oprah Winfrey, Alfonso Cuaron, Julia Louis-Dreyfus, Justin Lin, Idris Elba, Kerry Ehrin, Jason Katims, Lee Eisenberg, Monica Beletsky, Sharon Horgan, Alena Smith und Simon Kinberg einen Vertrag.