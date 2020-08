Comcast stoppt Pläne für internationalen Sky-News-Sender

US-Fernsehen

Dadurch wird es auch zu Entlassungen kommen.

Überraschung aus Amerika: Das im Frühjahr wegen Corona zunächst auf Eis gelegte weltweite Nachrichtenprojekt NBC Sky World News ist nun komplett gecancelt worden. Die Mitarbeiter des Unternehmens wurden informiert, dass der geplante Sender nicht kommen wird. Die Planungen für einen solchen Kanal hatten 2018, recht rasch nach Comcasts Sky-Übernahme, begonnen. Im Frühjahr wurde das Projekt wegen Corona vorerst gestoppt – jetzt hat die Comcast-Führung in internen Mails bestätigt, dass es komplett gestorben ist. Angeblich heißt es, die Manager erachten einen solchen Sender derzeit als kommerziell nicht rentabel.Direkt betroffen sind 50 Mitarbeiter. Sie werden nun eine Phase der Beratung durchlaufen, um ihre Zukunft innerhalb des Comcast-Imperiums zu bestimmen. Lautwird davon ausgegangen, dass etwa 20 davon an anderer Stelle gebraucht werden – der Rest wird wohl keine Kündigung erhalten.Vor drei Jahren übrigens war Comcast schon einmal in den internationalen Nachrichtenmarkt eingestiegen, mit einer 25-prozentigen Beteiligung an Euronews. Diese wurde nun 2020 wieder verkauft; eigentlich, um den weltweiten NBC Sky-News-Sender zu starten.