«Spongebob» bekommt einen Patrick-Ableger

US-Fernsehen

Patrick Star wird der Hauptdarsteller der neue Nickelodeon-Serie.

Mit «SpongeBob Schwammkopf» hat Nickelodeon eine große Marke geschaffen. In den vergangenen Jahren wurde es zunehmend ruhiger um die Serie, die eine große Anzahl von Menschen noch heute begeistert. Eine Fortsetzung des Klassikers gibt es in Serienform allerdings erst einmal nicht, Nickelodeon hat dafür die «Patrick Star Show» angekündigt. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird Bill Fagerbakke weiterhin den Seestern sprechen.Die Serie soll einen tiefen Einblick in Patrick und seine Familie geben, da der freundliche Seestern eine Talkshow moderiert. Es ist noch unklar, welche «Spongebob»-Sprecher in der neuen Serie vertreten sind. Bestätigt ist allerdings, dass neue Charaktere eingeführt werden. „Das ist unser Wunderuniversum“, sagte Nickelodeon-Chef Brian Robbins vor einem Jahr. Denn damals kündigte man bereits einen ersten Ableger an.Doch von «Kamp Koral» gab es noch keine neuen Nachrichten. Der jüngste «Spongebob»-Film mit dem Titel «Sponge on the Run» wurde Anfang des Monats on Demand veröffentlicht, da eine Kinoauswertung aufgrund von Corona wenig aussichtsreich war.