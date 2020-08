Primetime-Sieg bei den Jüngeren: «Wer weiß denn sowas XXL» auch mit Wiederholung sehr erfolgreich

Quotennews

Obwohl nur eine ältere Ausgabe der Rateshow lief, hat sie die meisten jungen Zuschauer am Abend unterhalten. Das ZDF siegte beim Gesamtpublikum mit zwei älteren Krimis.

Das Erste hat am Samstag eine Ausgabe vonwiederholt und damit den Primetime-Sieg bei den jungen Zuschauern eingefahren: Die 2018 erstausgestrahlte Folge der Rateshow mit unter anderem Elyas M'Barek und Vanessa Mai als Gäste hat 11,7 Prozent Marktanteil verbucht. 0,60 Millionen junge Zuschauer reichten bereits für die Nummer 1 – was ganz klar belegt, dass der Samstag ein äußerst zuschauerarmer Tag gewesen ist.Über den gesamten Tag gesehen war nur die-Ausstrahlung im Ersten mit 0,89 Millionen 14- bis 49-Jährigen erfolgreicher, auf 21,5 Prozent belief sich der dazugehörige Marktanteil. 3,07 Millionen sahen sich die überlange «Wer weiß denn sowas»-Sendung an, gute 15,0 Prozent Marktanteil sprangen so heraus.Das ZDF hat mit dem Krimi-Aufguss3,81 Millionen Zuschauer ab drei Jahren angesprochen und damit den Gesamt-Sieg um 20.15 Uhr beansprucht. 18,2 Prozent Marktanteil resultierten daraus, bei den Jüngeren gab es ebenfalls gute 8,6 Prozent abzustauben.gab danach auf 3,14 Millionen Zuseher und insgesamt 14,7 Prozent Marktanteil ab.