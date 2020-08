Von Disney+ in den Disney Channel: «Die Legende der Drei Caballeros» zieht ins Free-TV

TV-News

¡Caramba! Die Donald-Duck-Trickserie «Die Legende der Drei Caballeros», die im März ihre Deutschlandpremiere auf Disney+ feierte, zieht bald auch ins lineare Fernsehen.

Der wilde, partymäßige Disney-Geheimtipp «Drei Caballeros» ist eine kunterbunte, musikalische Feier der mexikanischen und brasilianischen Kultur und eine faszinierende Vermischung aus Zeichentrickfilm sowie Realsequenzen. Über 70 Jahre nach der Weltpremiere dieser turbulenten Sause nahm man sich im Hause Disney vor, den Kultfilm mit einem Serienableger zu würdigen. Nach einigem Hin und Her feierteim November 2019 auf Disney+ endlich US-Premiere, im März dieses Jahres gelangte die Serie auch in Deutschland über den Streamingdienst auf die Bildschirme.Im September dieses Jahres verleiht Disney der Serie rund um Wutnickel Donald Duck, den galanten Papagei José Carioca und den lautstarken Hahn Panchito Pistoles einen Push und bringt sie zudem dem Disney-Channel-Stammpublikum näher: Wie der deutsche Disney Channel mitteilt, wird der Free-TV-Sender ab dem 19. September 2020 immer samstags ab 15 Uhr «Die Legende der Drei Caballeros» als deutsche TV-Premiere zeigen.«Die Legende der Drei Caballeros» beginnt an Donald Ducks katastrophalsten Geburtstag – Daisy verlässt ihn, sein Haus brennt nieder, wieder einmal verliert er seinen Job. Doch dann erfährt er, dass er zusammen mit zwei anderen schrillen Vögeln eine Bleibe geerbt hat. Dort wird den Dreien von Xandra, der Göttin der Abenteuer, unterbreitet, dass sie die Nachkommen munterer, heldenhafter Gesellen sind, die gegen mystische Mächte kämpfen. Und nun sind Donald, José und Panchito am Zug, gutes zu tun. Aber Donald hat eigentlich andere Sorgen …