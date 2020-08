Lindsey Vonn und ihre Hündin Lucy werden zu Amazon-Stars

US-Fernsehen

Noch dieses Jahr schicken die Goldmedaillengewinnerin und ihr geliebtes Haustier Menschen auf das Abenteuer ihres Lebens.

Weitere Infos «The Pack» wird von Amazon Studios und Renegade 83, einem Unternehmen von Entertainment One, produziert. Als Executive Producer fungiert Jay Bienstock gemeinsam mit Jay Renfroe und David Garfinkle von Renegade 83

Amazon Studios vergrößert das Angebot an abenteuerlichen Wettbewerbs-Realityshows – und tut sich zu diesem Zweck mit einer olympische Goldmedaillengewinnerin sowie einer Hündin zusammen: Wie Amazon mitteilt, wird noch dieses Jahrauf Amazon Prime Video starten, eine Show, "die die unvergleichliche Beziehung zwischen Hunden und ihren menschlichen Gefährten feiert". Präsentiert wird die Amazon-Produktion von Ski-Star Lindsey Vonn und ihrer Hündin Lucy.In der bereits Anfang des Jahres produzierten Debütstaffel von «The Pack» werden zwölf Hundeteams mit ihren Frauchen und Herrchen zu einem spannenden Abenteuer über mehrere Kontinente hinweg herausgefordert. "«The Pack» ist eine ermutigende und mitreißende neue Show, die die einzigartigste Beziehung zwischen Menschen und ihren besten Freunden feiert", erklärt Albert Cheng, Co-Head of Television bei Amazon Studios. Er führt fort: "Unsere Prime-Mitglieder können sich auf ein unvergleichliches Abenteuer gefasst machen, wenn diese beeindruckenden Hunde und ihre Herrchen Herausforderungen im Team meistern und dabei noch einer guten Sache dienen. «The Pack» ist eine großartige Ergänzung für unser wachsendes Angebot globaler Wettbewerb-Shows.""Ich habe viele Hürden in meinem Leben gemeistert. Eine Sache, auf die ich in guten wie in schlechten Zeiten immer zählen konnte, war die Liebe meiner Hunde", sagt wiederum Lindsey Vonn. "Wie schon oft zuvor wird mich Lucy bei einem weiteren Abenteuer begleiten. Ich freue mich darauf, dass alle diesen unglaublichen Wettkämpfern und ihren geliebten Gefährten zusehen können und sie anfeuern."