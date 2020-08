sixx lässt Freundinnen undercover agieren

TV-News

Die britische Factual-Sendung startet bei der Senderin Ende August.

Die Idee ist in Deutschland schon bekannt: Freundinnen schicken ihre Partner auf einen Trip, den sie so schnell nicht vergessen sollen. Die Freunde denken, sie können den Urlaub in der Männergruppe unbeschwert genießen. Sie wissen aber nicht, dass ihre Partnerinnen heimlich nachreisen und die aufgenommenen Bilder direkt vor Ort ansehen können. Also: wie gut werden sich die Herren benehmen? Und können ihre Freundinnen ihre Tarnung bis zum Schluss aufrechterhalten?sixx zeigt die britische Produktionab dem 28. August freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Die Episoden stammen aus dem Jahr 2018. Ab 22.05 Uhr bleibt die Doku «Verpfuscht» im Programm. Das Format wurde für Channel5 hergestellt, bis dato liegen zwei Staffeln vor.Ersetzt wird das Factual-Format «Bodyfixers», in dem es um Schönheitskorrekturen geht. Die Sendung ist vorerst letztmals am 21. August zur besten Sendezeit bei sixx eingeplant.