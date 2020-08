Zoe-Kravitz-Serie: Hulu beerdigt «High Fidelity»

US-Fernsehen

Hinter den Kulissen soll die Entscheidung nicht nur schwer gefallen sein, sondern sich auch immer wieder verzögert haben.

Jetzt herrscht Klarheit: Hulu wird keine neuen Folgen seiner Seriebestellen.berichtet in diesem Zuge von schwierigen internen Beratungen, die sich über einen längeren Zeitraum zogen. Gemäß Informationen des US-Magazins dauerten die Besprechungen so lange, dass währenddessen die Verträge der Crew nochmals um einen Monat verlängert wurden. Letztlich entschied man sich aber gegen eine zweite Staffel der mit Zoe Kravitz besetzten Serie.Für das Format sprach letztlich Schauspielerin Kravitz, die eine große Fanbase hat – aber auch die zahlreichen sehr lobenden Kritiken. «High Fidelity» war eine von zwei Serien, die auf Filmen basieren, die dieses Jahr auf Hulu gestartet wurden, nachdem sie ursprünglich bei Disney+ entwickelt worden waren. Die andere, «Love, Victor» steht lautvor einer Verlängerung.In High Fidelity spielte Kravitz Rob, eine Plattenladenbesitzerin im rasch aufgewerteten Brooklyn-Viertel Crown Heights, ier durch Musik und Popkultur vergangene Beziehungen wieder aufleben lässt, während sie versucht, über die einzige wahre Liebe hinwegzukommen. Die Serie ist in Deutschland noch nicht verfügbar.