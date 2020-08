VOX legt neues Generationen-Projekt auf den Dienstag

TV-News

Der Slot wurde frei, weil der Kölner Sender seine Gründershow «Die Höhle der Löwen» im Herbst am Montagabend platziert.

Mehr Klarheit über das VOX-Line-Up im Herbst 2020 besteht seit diesem Mittwoch. Schon bekannt war, dass der Kölner Sender ab Ende August seine Gründershowmontags um 20.15 Uhr zeigen wird. Somit geht der Sender der ebenfalls für Herbst geplanten dritten Staffel von ProSiebens «The Masked Singer» aus dem Weg. Die Masken-Show wird am Dienstagabend erwartet, dem Abend, der den Löwen bis dato traditionell gehörte. Die Investorensuche findet nun also zum Wochenstart statt, auf den Dienstagabend legt VOX – startend am 1. September – ein neues Generationenprojekt.wird immer um 20.15 Uhr zu sehen sein. In vielen Großstädten sind die Mieten in den vergangenen Jahren so rasant gestiegen, dass junge Erwachsene oft keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden. Gleichzeitig gibt es viele Senioren, die eine große Wohnung oder ein geräumiges Haus in bester Lage haben - aber dafür ganz allein sind und gelegentlich Hilfe benötigen. Warum also nicht Jung und Alt beim Thema Wohnen zusammenbringen? In der sechsteiligen Doku-Reihe wagt VOX genau dieses Experiment.Schon in der ersten Folge begegnen sich beim Generationenprojekt spannende Persönlichkeiten: In Köln wünschen sich die Eheleute Renate (78) und Richard (82) neue Impulse und frischen Wind - und tatsächlich verschafft ein junger Mitbewohner den beiden mit seinem nachhaltigen Hippie-Leben ungeahnte Eindrücke. In Norderstedt lebt dagegen Rentner Ingo (84) nach dem Tod seiner Frau allein in einem großen Haus, das er kaum verlässt. Er hofft auf jemanden, mit dem er gemeinsame Zeit verbringen kann. Seine junge Probemitbewohnerin hat ganz konkrete Ideen für Freizeit-Aktivitäten - doch von denen muss Ingo erst einmal überzeugt werden. Produziert wird die Sendung von Banijay Productions Germany im Auftrag von VOX . Jede Episode dauert, inklusive Werbung, zwei Stunden.