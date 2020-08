Es wird pikant: TLC nennt «Sex Tape»-Starttermin

TV-News

In einer neuen Dokuserie bringt TLC Paare dazu, sich beim Sex zu filmen, um danach mit einer Expertin über das Geleistete zu sprechen.

Es muss was im Wasser von Deutschlands Programmredaktionen sein: Bei Sat.1 machten Mütter kürzlich einen Porno, TV Now kündigte die Eröffnung einer eigenen «Sex-Klinik» an und TLC vermeldete vor wenigen Wochen, dass dort im Herbst Sexfilmchen im Mittelpunkt eines Sozialexperiments stehen werden. Nun reicht TLC weitere Details sowie den Starttermin seiner Dokuserienach: Ab dem 13. September 2020 wagt TLC immer sonntags um 22.15 Uhr einen Blick in die deutschen Schlafzimmer (und vielleicht noch in andere Räume).Moderatorin des Formats ist Jana Welch. Sie kommentiert den Gedanken hinter dem Format: "Eine erfüllte Sexualität ist der Kleber, der Paarbeziehungen zusammenhält." Und damit es wieder richtig klebrig wird, will Welch in ihrer TLC-Sendung mit einem Sozialexperiment herausfinden, wie man sich die Lust auch nach einer längeren Beziehung erhalten kann. Den Kern des Sozialexperiments verrät schon der Sendungstitel: In jeder Folge wagen sich jeweils drei Paare aus ihrer Komfortzone, um neue Impulse für ihre Beziehung zu sammeln, indem sie sich zwei Wochen lang bei allem filmen – auch beim Sex."Von A wie Analverkehr bis Z wie Zärtlichkeit" teasert TLC an, was in «Sex Tape Deutschland – Und wie macht ihr's?» so alles passiert. Nach dem Selbstdreh treffen sich die Paare mit Welch, um sich gemeinsam ihre Filmchen anzusehen, zu diskutieren und sich auszutauschen. "Als Expertin auf dem Gebiet steht ihnen die Sexologin mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch die Paare helfen sich gegenseitig mit Ratschlägen für ein erfülltes Leben zu zweit", so TLC.