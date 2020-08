VOX neuer «Prince Charming» heißt Alexander

TV-News

Die zweite Staffel der Kuppelshow wirft ihre Schatten voraus. Vorab wird sie bei TV Now zu sehen sein.

Foto: TVNOW / Arya Shirazi Alexander Schäfer ist auf der Suche nach der großen Liebe

Die Kuppelshowgeht in ihre zweite Staffel. Auch die neuen Folgen werden zunächst zahlenden Kunden von TV Now zur Verfügung stehen – mit zeitlicher Verzögerung kommen sie dann zum Free-TV-Sender VOX . Einen exakten Zeitplan gibt es noch nicht, klar ist nur, dass es hinter der Bezahlschranke noch 2020 losgehen soll. Auch bei VOX sollen die frischen Folgen noch in diesem Jahr laufen. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat in dieser Woche nun den neuen «Prince Charming» vorgestellt: Es handelt sich dabei um Alexander Schäfer (29), ein Marketing-Manager aus Frankfurt am Main.Noch vor Drehbeginn ist er schon gespannt darauf, welche Jungs in der Villa auf ihn warten werden. Alexander sagt: „Es wird bestimmt eine unvergesslich schöne Zeit, in der ich hoffentlich auch meinen Mann fürs Leben kennenlernen werde.“ Seapoint Productions produziert das Format, das auf einer Sendung von ViacomCBS basiert. Wo die neuen Episoden gedreht werden, verriet das Fernsehunternehmen noch nicht.VOX zeigte die erste Staffel in diesem Sommer – die Quoten lagen in etwa auf Senderschnitt. Gesendet wurde die schwule Dating-Show montags nach 22 Uhr.