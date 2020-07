Primetime-Check

Wie startete die neue RTLZWEI-Show «Battle of Bands»? Punktete das große RTL mit zwei Reruns von «Der Lehrer»?

Mit einemerreichte Das Erste 4,99 Millionen Zuschauer und 21,3 Prozent Marktanteil. Mit 0,91 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 15,7 Prozent Marktanteil war die viertelstündige Sendung das stärkste Format in der Primetime.nutzte das Lead-In, 3,97 Millionen Zuschauer und 16,7 Prozent standen auf dem Papier. Beim jungen Publikum wurden 6,9 Prozent Marktanteil gemessen, danach erzieltenoch 7,1 Prozent. Insgesamt wollten 2,70 Millionen die Berichte über die Fleischindustrie sehen, der Marktanteil lag bei 12,7 Prozent.holte 1,59 Millionen Zuschauer zu Sat.1, mit 0,74 Millionen Umworbenen landete der Sender auf Platz zwei. Im Anschluss erzielte1,54 Millionen Zuschauer, wovon 0,63 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Der Marktanteil sank von 12,8 auf weiterhin gute 10,8 Prozent. Ab 22.15 Uhr wiederholte man, das dann nur noch auf 8,4 Prozent Marktanteil kam.Die Premiere vonwar für RTLZWEI ein Schuss in den Ofen. Lediglich 0,32 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei schlechten 2,7 Prozent. Weitaus besser schnitt RTL mitab, 1,21 sowie 1,22 Millionen Zuschauer wurden ermittelt. Mit 0,68 und 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen belegte man die Plätze drei und vier, die Marktanteile lagen bei mäßigen 11,8 und 12,0 Prozent.verbuchte im Anschluss noch 9,3 Prozent.VOX war mitunderfolgreich, die zwei Filme sicherten sich neun und 8,7 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum wurden 0,84 und 0,75 Millionen Zuschauer ermittelt.verbuchte 0,63 Millionen Zuschauer, danach fuhr0,64 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe sahnte man 4,8 und 6,1 Prozent Marktanteil ab. Die ProSieben-Showüberzeugte mit 1,14 Millionen Zuschauer und 9,6 Prozent Marktanteil.brachte dem ZDF nur 2,60 Millionen Zuschauer, ehe dasauf 3,41 Millionen Zuschauer kam. Der Gesamtmarktanteil kletterte von 10,9 auf 14,8 Prozent, beim jungen Publikum gings von dreieinhalb Prozent auf 7,3 Prozent. Die Talkshowenttäuschte mit lediglich 1,59 Millionen Zuschauern und 8,9 Prozent, bei den jungen Zuschauern fuhr man nur 4,4 Prozent Marktanteil ein.