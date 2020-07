ProSieben-Stars moderieren Sat.1-Vorabend

VORAB TV-News

Demnächst wird Sat.1 an seinem Vorabend eine neue Farbe etablieren.

Mit der Quizshow «Ab durch die Mitte – Das schnellste Quiz der Welt» hatte Sat.1 vor acht Jahren keinen Erfolg. Damals verfolgten rund 1,3 Millionen Zuschauer das Quiz, das bei den jungen Menschen auf etwa 0,45 Millionen Zuschauer kam. Für die heutige Verhältnisse waren dies Top-Werte, dennoch wollte Sat.1 viele Jahre nichts mehr von dieser Programmfarbe am Vorabend wissen.Unterdessen verzeichnet Das Erste mit Shows wie «Wer weiß denn sowas?», «Quizduell» und «Gefragt – gejagt» Top-Werte. Angesichts der mauen Werte von «Genial daneben – Das Quiz» ist es umso überraschender, dass Sat.1-Chef Kaspar Pflüger nun zwei neue Quizshows am Vorabend etablieren möchte. Bei einem dieser Formate handelt es sich um, das als eine interaktive und spektakuläre Spielshow beschrieben wird.Das Format, das von Glenn Hugill und John de Mol kreiert wurde, ist aktuell in Israel, Saudi-Arabien und Thailand zu sehen. Im Ursprungsland Niederlande, Frankreich, Spanien und Vietnam ist das Format abgesetzt, NBC ließ vor zwei Jahren einen Piloten produzieren. Die zwei neuen Shows werden von den ProSieben-Stars Ruth Moschner («Wer sieht das denn?», «The Masked Singer») und Steven Gätjen («Joko und Klaas gegen ProSieben») moderiert.