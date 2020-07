«Dr. Pops Sprechstunde»: Sprechstunde für Musik

TV-News

Der Arzt, dem die Melodien vertrauen: Dr. Pop wurde mit seiner Kolumne auf radioeins bekannt. Jetzt bekommt er seine erste eigene TV-Show.

Aus der akustischen Audioanalyse wird eine audiovisuelle Musik-Sprechstunde: Der rbb gibt der beliebten radioeins-Kolumne von Dr. Pop einen TV-Ableger. Inbittet der Arzt fürs Musikalische zur TV-Sprechstunde. Dr. Pop kümmert sich darin als promovierter Musikwissenschaftler um Themen rund um Musik. Geboten werden witzige Musik-Analysen, spannende Außenreportagen sowie Talks mit besonderen, musikaffinen Gästen.Im Mittelpunkt der neuen Show «Dr. Pops Sprechstunde» stehen jedoch laut Senderangaben die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer: "Welche Musik motiviert beim Sport oder Putzen? Mein Kind hört Gangster-Rap, muss ich mir Sorgen machen? Wie kann ich meine Rente durch das Schreiben eines Hits sichern? Lustiges trifft auf Überraschendes trifft auf Kluges", so der rbb.Die Sendung wird am 1, 8., 15. und 22. September 2020 ab 23.15 Uhr im rbb Fernsehen gezeigt. Dr. Pop ist nicht nur aus dem Radio, sondern auch von der Bühne bekannt. In seinem Soloprogramm «Hitverdächtig» erläutert er, mit welcher Musik man eine Party, eine Beziehung und auch ein Leben retten kann. Und warum beißen sich Termiten eigentlich doppelt so schnell durchs Holz, wenn sie Heavy Metal hören? Auf der Bühne erklärt der Musikfachmann es. Voraussichtlich ab Oktober tourt Dr. Pop wieder.