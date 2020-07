72. Primetime Emmy Awards: Die Nominierungen

EILMELDUNG US-Fernsehen

Die Nominierungen für die 72. Primetime Emmys stehen fest. Unter anderem macht sich das Phänomen «The Masked Singer» Hoffnungen auf den begehrten Award.

Drama-Serie

Comedy-Serie

Miniserie

Schauspieler in einer Drama-Serie

Schauspielerin in einer Drama-Serie

Schauspieler in einer Comedy-Serie

Beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie

Schauspieler in einer Miniserie oder Film

Schauspielerin in einer Miniserie oder Film

Nebendarsteller einer Drama-Serie

Nebendarstellerin einer Drama-Serie

Nebendarsteller in einer Comedy-Serie

Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie

Nebendarsteller einer Miniserie oder Film

Nebendarstellerin einer Miniserie oder Film

Reality-Competition

Variety Sketch Series

Variety Talk-Serie

Fernsehfilm

Titelmusik

Vorspann

Animationsserie

Die US-amerikanische TV-Branche hat sie gebannt erwartet, hier sind sie: Die Television Academy hat heute die Nominierungen für die 72. Primetime Emmys veröffentlicht. Präsentiert wurden sie in Form einer virtuellen Zeremonie, moderiert von «Ghostbusters – Answer the Call»-Star Leslie Jones. Darüber hinaus wirkten Laverne Cox, Josh Gad und Tatiana Maslany an der Bekanntgabe der Nominierungen mit.«Little Fires Everywhere», «Mrs. America», «Unbelievable», «Unorthodox» und «Watchmen» sind als beste Miniserie nominiert. Als beste Comedyserie sind «Curb Your Enthusiasm», «Insecure», «The Kominsky Method», «The Marvelous Mrs. Maisel», «What We Do in the Shawods», «Dead to Me», «Schitt$ Creek» und «The Good Place» nominiert. In der Drama-Sparte treten «Better Call Saul», «The Crown», «The Handmaid's Tale», «Killing Eve», «The Mandalorian», «Ozark», «Stranger Things» und «Succession» an.«The Masked Singer» erhält eine der Nominierungen für die beste Wettbewerbsshow. Als beste Miniserien- und TV-Film-Darsteller sind unter anderem Hugh Jackman («Bad Education») und Jeremy Irons («Watchmen») sowie Jeremy Pope («Hollywood») im Rennen. Zu den Hauptdarstellerinnen, die in dieser Sparte nominiert sind, zählen Regina King («Watchmen») und Kerry Washington («Little Fires Everywhere»).Als bester Hauptdarsteller in einer Comedyserie wurden unter anderem Don Cheadle («Black Monday»), Michael Douglas («The Kominsky Method») und Ted Danson («The Goody Place») nominiert. Als beste Comedy-Hauptdarstellerin treten unter anderem Christina Applegate und Linda Cardellini (beide: «Dead to Me») und Issa Rae («Insecure») zum Emmy-Rennen an. In der Drama-Sparte mischen unter anderem Jason Bateman («Ozark») und Steve Carell («The Morning Show») und Billy Porter («Pose») als beste Hauptdarsteller mit. Jennifer Aniston («The Morning Show»), Olivia Colman («The Crown»), Zendaya («Euphoria») und Laura Linney («Ozark») gehören zu den nominierten Drama-Hauptdarstellerinnen.Die Verleihung der 72. Emmy Awards ist für Sonntag, den 20. September 2020 vorgesehen. In den USA zeigt ABC das Event. In Deutschland überträgt TNT Serie die Emmy-Gala.- «Better Call Saul»- «The Crown»- «The Handmaid’s Tale»- «Killing Eve»- «The Mandalorian»- «Ozark»- «Stranger Things»- «Succession»- «Curb Your Enthusiasm»- «Dead to Me»- «The Good Place»- «Insecure»- «The Kominsky Method»- «The Marvelous Mrs. Maisel»- «Schitt’s Creek»- «What We Do in the Shadows»- «Little Fires Everywhere»- «Mrs. America»- «Unbelievable»- «Unorthodox»- «Watchmen»- Jason Bateman für «Ozrak»- Sterling K. Brown für «This Is Us»- Steve Carell für «The Morning Show»- Brian Cox für «Succession»- Billy Porter für «Pose»- Jeremy Stromg für «Succession»- Jennifer Aniston für «The Morning Show»- Olivia Colman für «The Crown»- Jodie Comer für «Killing Eve»- Laura Linney für «Ozark»- Sandra Oh für «Killing Eve»- Zendaya für «Euphoria»- Anthony Anderson für «Black-ish»- Don Cheadle für «Black Monday»- Ted Danson für «The Good Place»- Michael Douglas für «The Kominsky Method»- Eugene Levy für «Schitt’s Creek»- Ramy Youssef für «Ramy»- Christina Applegate für «Dead to Me»- Rachel Brosnahan für «The Marvelous Mrs. Maisel»- Linda Cardellini für «Dead to Me»- Catherine O’Hara für «Schitt’s Creek»- Issa Rae für «Insecure»- Tracee Ellis Ross für «Black-ish»- Jeremy Irons für «Watchmen»- Hugh Jackman für «Bad Education»- Paul Mescal für «Normal People»- Jeremy Pope für «Hollywood»- Mark Ruffalo für «I Know This Much Is True»- Cate Blanchett für «Mrs. America»- Shira haas für «Unorthodox»- Regina King für «Watchmen»- Octavia Spenger für «Self Made»- Kerry Washington für «Little Fires Everywhere»- Giancarlo Esposito für «Better Call Saul»- Kieran Culkin für «Sucesssion»- Bradley Whitford für «The Handmaid’s Tale»- Mark Duplass für «The Morning Show»- Nicholas Braun für «Succession»- Matthew Macfayden für «Succession»- Billy Crudup für «The Morning Show»- Jeffrey Wright für «Westworld»- Meryl Streep für «Big Little Lies»- Fiona Shaw für «Killing Eve»- Sarah Snook für «Succession»- Samira Wiley für «The Handmaid’s Tale»- Laura Dern für «Big Little Lies»- Julia Garner für «Ozark»- Helena Bonham Carter für «The Crown»- Thandie Newton für «Westworld»- Andrew Braugher für «Brooklyn Nine-Nine»- Kanan Thompson für «Saturday Night Live»- William Jackson Harper für «The Good Place»- Tony Shalhoub für «The Marvelous Mrs. Maisel»- Mahershala Ali für «Ramy»- Daniel Levy für «Schitt’s Creek»- Alan Arkin für «The Kominsky Method»- Sterling K. Brown für «The Marvelous Mrs. Maisel»- Betty Gilpin für «Glow»- Kate McKinnon für «Saturday Night Live»- Annie Murphie für «Schitt’s Creek»- Alex Borstein für «The Marvelous Mrs. Maisel»- Yvonne Orji für «Insecure»- Cecily Strong für «Saturday Night Live»- D’Arcy Garden für «The Good Place»- Marin Hinkle für «The Marvelous Mrs. Maisel»- Dylan McDermott für «Hollywood»- Tituss Bergus für «Unbreakbale Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend»- Yahya Abdul-Mateen II für «Watchmen»- Jim Parson für «Hollywood»- Louis Gossett Jr. für «Watchmen»- Jovan Adepo für «Watchmen»- Holland Taylor für «Hollywood»- Tracey Ullman für «Mrs. America»- Toni Collette für «Unbelievable»- Margo Martindale für «Mrs. America»- Uzo Aduba für «Mrs. America»- Jean Smart für «Watchmen»- «The Masked Singer»- «Nailed It»- «RuPaul’s Drag Race»- «Top Chef»- «The Voice»- «A Black Lady Sketch Show»- «Drunk History»- «Saturday Night Live»- «Daily Show»- «Full Frontal»- «Jimmy Kimmel Live»- «Last Week Tonight»- «Late Show»- «American Son»- «Bad Education»- «Dolly Parton’s Heartstrings: These Old Bones»- «El Camino: A Breaking Bad Movie»- «Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend»- «Carnival Row»- «Defending Jacob»- «Hollywood»- «Unorthodox»- «Why We Hate»- «Wu-Tang: An American Saga»- «Abstract: The Ort of Design»- «Carnival Row»- «Godfather of Harlem»- «The Morning Show»- «The Politican»- «Watchmen»- «Westworld»- «Big Mouth»- «Bob’s Burgers»- «BoJack Horseman»- «Rick and Morty»- «The Simpsons»- «Watchmen» (26 Nominierungen)- «The Marvelous Mrs. Maisel» (20 Nominierungen)- «Ozark» (18 Nominierungen)- «Succession» (18 Nominierungen)- «The Mandalorian» (15 Nominierungen)- «Saturday Night Live» (15 Nominierungen)- «Schitt’s Creek» (15 Nominierungen)- «The Crown» (13 Nominierungen)- «Hollywood» (12 Nominierungen)- «Westworld» (11 Nominierungen)- «The Handmaid’s Tale» (10 Nominierungen)- «Mrs. America» (10 Nominierungen)- «RuPaul’s Drag Race» (10 Nominierungen)- Netflix (160 Nominierungen)- HBO (107 Nominierungen)- NBC (47 Nominierungen)- ABC (36 Nominierungen)- FX (33 Nominierungen)- Amazon (30 Nominierungen)- Hulu (26 Nominierungen)- CBS (23 Nominierungen)- Apple TV+ (18 Nominierungen)- Pop (16 Nominierungen)- FOX (15 Nominierungen)- VH1 (13 Nominierungen)- BBC America (10 Nominierungen)- Comedy Central (10 Nominierungen)- Quibi (10 Nominierungen)- AMC (8 Nominierungen)- National Geographic (8 Nominierungen)- PBS (6 Nominierungen)- CNN (5 Nominierungen)- Discovery Channel (5 Nominierungen)- Epix (4 Nominierungen)- Bravo (4 Nominierungen)- Showtime (4 Nominierungen)- TBS (4 Nominierungen)- Oculus (3 Nominierungen)- ESPN (3 Nominierungen)- History (2 Nominierungen)- Adult Swim (2 Nominierungen)- A&E (2 Nominierungen)- YouTube (2 Nominierungen)- TruTV (1 Nominierungen)- USA Network (1 Nominierung)- Disney Channel (1 Nominierung)- Nickelodeon (1 Nominierung)- Food Network (1 Nominierung)- Cartoon Network (1 Nominierung)- Apple Music (1 Nominierung)- HGTV (1 Nominierung)